Renault trabaja en un prototipo de vehículo autónomo en la factoría de Palencia

Renault trabaja ya en un prototipo de vehículo autónomo para el entorno industrial en la Factoría de Renault en Palencia y de otro cuya funcionalidad futura será de shuttle (transporte de personas en la localidad de Alcobendas, Madrid) autónomo, para el cual, además de sistemas de conectividad y comunicación, también se están desarrollando sistemas de navegación autónoma y posicionamiento.

Estos prototipos forman parte del proyecto R3CAV (Robust, Reliable and Resilient Connected and Automated Vehicle for people transport), en el que participan, además, ALSA, GMV, INDRA, Masermic, Masmovil y Sigma, para posicionarse a la vanguardia de las tecnologías necesarias para desarrollar los futuros vehículos autónomos.

Tras un arranque marcado por un contexto pandémico, los socios han celebrado su primera reunión de trabajo presencial en el Centro de I+D+i de Renault Group en Valladolid para continuar avanzando en este ambicioso proyecto, que se enmarca en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que está financiado con los fondos Next Generation.

El proyecto R3CAV incluye el desarrollo de una nueva arquitectura adaptable -tanto en hardware como software- destinada a la creación de futuros vehículos autónomos y conectados, capaces de operar con diferentes niveles de autonomía.

El proyecto abordará el reto de desarrollar prototipos de nivel L4 capaces de operar en entornos controlados y de gestionar interacciones complejas con el entorno gracias a la ayuda de una infraestructura avanzada, que será una fuente redundante de información para el vehículo.

También buscará desarrollar una nueva plataforma de vehículo eléctrico autónomo y conectado para la futura aplicación como lanzadera adaptable y modular para el transporte de personas en circuitos urbanos, cuyo nivel de automatización crecerá progresivamente desde un nivel L2 (sistemas de ayuda a la conducción avanzada) hasta un L3 (con baja supervisión).

Además, este proyecto persigue el desarrollo de la tecnología de comunicaciones 5G para vehículos conectados, como por ejemplo un sistema avanzado de asistencia a la conducción. Este reto tiene como objetivo informar y recomendar las acciones más adecuadas al conductor, tomando el control del vehículo si es necesario.

Son siete los centros de investigación que han trabajado en este proyecto y tres los centros tecnológicos (Tecnalia, CTAG y Tekniker). El Centro de I+D+i de Renault Group en Valladolid, que cuenta con más de mil ingenieros, es el centro de operaciones que lidera este proyecto.

Objetivos de Renault Group

Además de asumir una función de liderazgo en el proyecto R3CAV, Renault Group tiene dos objetivos particulares. El primero es diseñar los nuevos sistemas conectados de ayuda al conductor para incrementar la seguridad en dos situaciones clave: intersecciones que corresponden a más del 50% de las situaciones de accidente en tráfico urbano y la conducción preventiva gracias a la información de la infraestructura. Además, se creará un primer prototipo de vehículo autónomo sin conductor en entorno controlado desde la factoría de Renault en Palencia, apoyado en la utilización de infraestructura conectada y de nuevos algoritmos basados en inteligencia artificial.

"El equipo de ingeniería del Centro de I+D+i de Renault Group España pone toda su experiencia y saber hacer y medios tecnológicos a disposición de un proyecto pionero, que -sin duda- contribuirá al desarrollo de tecnologías relevantes en el ámbito de la automoción y fortalecerá las capacidades innovadoras gracias al trabajo conjunto de empresas, universidades y centros de investigación punteros", indica José Gonzalez-Para, director de Ingeniería de Renault Group en España.

