100 millones de euros: la inversión para garantizar el futuro de las plantas de Siro

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, adelanta que los inversores destinarán 100 millones de euros para garantizar el futuro de las plantas de Siro, quien aseguró que habrá inversión de dinero público al comprometer "importantes recursos" para su viabilidad financiera. Todo ello tras conocerse que la compañía registró 47 millones de euros en pérdidas durante el pasado ejercicio y se abocaba a un concurso de acreedores.

La ministra se mostró cauta y pidió esperar tras el preacuerdo logrado ayer, ya que ahora hay que convencer a los trabajadores de las plantas, aunque los diferentes comités de empresa hayan avalado este acuerdo, porque han visto "mejoras al respecto de lo que se ofreció y votó hace una semana".

Dejó claro que mañana será un día "muy importante", cuando se pondrán las urnas después de las asambleas, donde participará la propia Reyes Maroto para aclarar todo lo necesario al respecto y pedir el apoyo de los trabajadores al preacuerdo.

"Fue una noche intensa, porque todos los presentes en la mesa de negociación éramos conscientes de la importancia de poder salir con un acuerdo para dar respuesta a más de 1.700 empleos. La responsabilidad de todos era la de encontrar un punto de encuentro para la viabilidad de las plantas y con la garantía del empleo".

Señaló que llevan varios días tratando de encontrar un equilibrio, que no siempre es fácil, entre los intereses del nuevo inversor para que realizará un "desembolso importante en las fábricas, el cual no es paliativo", ya que ellos van a invertir más de 100 millones para garantizar el futuro de las plantas, dijo en una entrevista a la Cadena SER Palencia recogida por Ical.

"Tenemos por delante un proyecto industrial, pero había que ayudar a crear confianza y a mejorar algunos de los elementos del plan social que los trabajadores necesitaban para estar convencidos de que realmente no solo se hablaba de numerosos, sino también de personas", apuntó.

Dinero público

Desde febrero se ha trabajado el plan de viabilidad financiera, donde el Gobierno "ha comprometido unos importantes recursos", aunque se darán más detalles próximamente. El acuerdo financiero ha sido muy complejo y en muy poco tiempo, además de convencer a los deudores de que era mejor un acuerdo que cerrar una empresa, añadió.

"Hemos financiado ya una parte de lo que es la resistencia de la empresa, ya que había momentos en los que no se podían pagan las nóminas ni a los proveedores, algo que se ha evitado con dinero público que ha puesto el Gobierno de España".

Cuando se entre en el plan de inversión, se hará un análisis de estas inversiones para poder encajarlas en las líneas que existen ya de apoyo a la inversión productiva para que se puedan modernizar, como se hizo en otras plantas de Castilla y León, quien puso de ejemplo Latem Aluminium en Toro, con una subvención de más de 50 millones por parte del Ministerio de Industria.

Ayer se negoció un Plan de Competitividad a cuatro años, porque se busca recuperar la rentabilidad ante unas pérdidas enormes. El año pasado, Siro perdió 47 millones de euros, datos que los comités de empresa no conocían, por lo que es muy difícil generar confianza cuando uno no conoce la "situación tan dramática en la que esta ala empresa, abocada al concurso d acreedores si ese acuerdo no llegaba".

Este plan garantiza una serie de mejoras salariales y laborales y un plan de inversiones que modernizará las plantas y añadirá valor añadido al producto, porque en la mayoría de las plantas "se desarrolla producto de bajo valor desde el punto de vista que supone la industria agroalimentaria". Este aumento permitirá tener "mayor rentabilidad y recuperar antes los niveles de caja que la empresa necesita para sobrevivir", explicó.

Reyes Maroto recalcó que serán inversiones en las plantas de Castilla y león, algo que se dejó muy claro, ya que "no siempre se ha invertido en las fábricas de la Comunidad y se han desarrollado en otros países como Reino Unido y Portugal".

El plan industrial es para las plantas de Siro y permitiría "esa modernización, la búsqueda de nuevos productos y consolidar a su gran cliente", como es Mercadona, con quien también se trabajó para aportar "confianza y fidelizar con más carga de trabajo que incrementen la rentabilidad de la fábrica".

Venta de Baños

En relación al futuro de la planta galletera de Venta de Baños, trasladó que la citada se cerraba en el primer Plan de Competitividad, pero se ha conseguido ganar dos años en los que la fábrica seguirá funcionando.

Además, se constituirá una mesa en la que estará el Gobierno de España y se espera que la Junta también forme parte de la misma, quien aseguró estar convencida de que la administración autonómica tiene que ser también parte de la solución.

Este grupo dará mucha tranquilidad y permitirá centrarse en cada una de las plantas, pero, en mayor media, en la galletera de Venta de Baños. "Tenemos dos años para conseguir que esa planta se mantenga dentro del grupo, algo que ahora no se contempla, o se consiga un inversor alternativo que permita convertir la fábrica para realizar otra actividad, aunque sea ligada al ámbito agroalimentario".

Lamentó el espectáculo que ayer tuvieron que vivir los trabajadores, quien apuntó que se intentó hablar con la Junta porque nadie de su equipo podía participar en una reunión convocada a las 17 horas. "No nos convocaron el día anterior, lo cual no reprochó, porque hay que dejar de lado las diferencias".

"Esta ministra estará siempre como aliada, con lealtad institucional entre los interlocutores, y espero que este espectáculo bochornoso de ayer no se vuelva a repetir y podamos tener un encuentro de todas las administraciones y con los comités de empresa", aseveró.

