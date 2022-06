La Junta huye de polémicas con el caso Siro: “Todo el trabajo ha sido útil, el del Gobierno también”

La Junta no quiere polémicas con la posible solución a las fábricas de Siro. O al menos eso es lo que se deriva de las palabras de su portavoz y consejero de Hacienda y Empleo, Carlos Fernández Carriedo. Aunque de puertas para dentro pueda parecer que se han sentido menospreciados, con el ya famoso autobús que la Delegación de Gobierno puso ayer para llevar a Madrid la negociación, en actos públicos ofrecen una imagen de tranquilidad.

Carriedo no cree que las formas del Gobierno, a través del Ministerio de Industria, hayan sido malas y se agarra al resultado. “Nos tiene que gustar el resultado. Nosotros hemos aportado lo que estaba de nuestra mano. Seguimos con la mano tendida para todos”.

Aunque no han sido invitados a la reunión que tuvo lugar anoche, el consejero cree que “la situación está mejor de lo que estaba. El esfuerzo ha merecido la pena”. Por último, ha apuntado que todas las partes han hecho un trabajo “útil”, y sí, también se lo ha reconocido al Gobierno.

Tampoco ha querido entrar al trapo sobre una posible “politización” por parte del Gobierno central de este caso. Sobre todo porque a la reunión de ayer no se invitó a los alcaldes del Partido Popular de los municipios involucrados. “Nosotros ya vieron que invitamos a todos, yo agradezco su trabajo, más útil de lo que se puede pensar, por eso no me corresponde a mí decirlo”.

Trabajo de la Junta

El consejero portavoz ha defendido también el trabajo de la Junta, "su cooperación y trabajo en común, con el presidente a la cabeza", y su departamento junto a los de Industria y Agricultura encabezados por consejeros de Vox, y recordó que la reunión mantenida con comités de empresa y alcaldes el miércoles en las Cortes, permitió retomar la interlocución entre las partes, que estaba rota.

Por último ha vuelto a dar las gracias a “trabajadores y empresa”, sobre todo a los primeros porque han hecho “un esfuerzo”, sobre todo de los trabajadores que “asumen la renuncia fundamental” y también la empresa, el inversor, los acreedores, los distribuidores, los clientes, y las administraciones, Junta, Gobierno y Ayuntamientos, con un “papel destacado de los alcaldes”. Y ha vuelto a recordar que "si el éxito se produce será un éxito de ellos de su esfuerzo y su sacrificio". Por el contrario, "el fracaso sería de todos", ha concluido.

