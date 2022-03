Michelin acuerda con los sindicatos su II Plan de Igualdad para todas sus plantas

La compañía Michelin y los sindicatos han acordado el II Plan de Igualdad de la empresa en España, dando continuidad al primero aprobado en 2010 y reafirmando el compromiso de ambas partes de seguir avanzando en la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, dentro de todas las actividades y colectivos en Michelin.

Tal y como informa CCOO en un comunicado remitido a Ical, desde 2007 los distintos convenios colectivos pactados entre la dirección de Michelin y los representantes de la plantilla han venido incorporando cláusulas para favorecer el desarrollo de la igualdad en todos los centros de trabajo Michelin.

El punto de inflexión más importante en el avance en esta materia se produjo en 2010 con el acuerdo del I Plan de Igualdad en Michelin, con el objetivo de desarrollar una serie de medidas que satisficieran las necesidades en las distintas áreas de actuación identificadas tras un análisis exhaustivo de la situación real de la empresa.

En los años siguientes, se pasó del cinco a casi el 20% de presencia femenina en la plantilla de Michelin España. No obstante, y según el sindicato, el paso del tiempo requería de la realización de un nuevo diagnóstico de género en la empresa, para analizar y dejar constancia de la situación actual en la empresa, que sirviera como punto de partida para la actualización de los objetivos y acciones que se irán desarrollando a lo largo de los cuatro años de vigencia acordada en este nuevo Plan de Igualdad.

Para ello, consultores externos a Michelin han analizado las características de la empresa y su estructura organizativa y cultura, así como las características de la plantilla, los procesos de selección y contratación, lo relativo a clasificación profesional, formación, promoción, condiciones de trabajo, corresponsabilidad, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

En base al análisis y a las conclusiones extraídas del diagnóstico, se han negociado y acordado cerca de 50 acciones específicas, que se pondrán en marcha y serán evaluadas semestralmente por la Comisión de Igualdad para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos generales del Plan de Igualdad.

Entre las medidas se encuentra integrar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa, fomentando una cultura organizativa alejada de los roles de género estereotípicos.

También se contempla garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en los procesos de selección, acceso al empleo, formación y promoción profesional; promover una participación equilibrada de las mujeres en todos los niveles y todas las áreas de la empresa; asegurar la no discriminación salarial por razón de sexo; facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que integran la plantilla de la empresa, así como garantizar que el uso de las medidas de conciliación no suponen un impacto negativo para la formación y promoción profesional. Se incluyen asimismo entre los objetivos asegurar el uso de una comunicación no sexista, garantizar un entorno de trabajo libre de acoso y respetuoso con las personas.

Suspensión de las recomendaciones de restaurantes en Rusia

En otro orden de cosas, y dada la gravedad de la crisis actual, los equipos de la Guía Michelin han decidido suspender todas las recomendaciones de restaurantes en Rusia tras la invasión de Putin al país eslavo.

Estas decisiones, en cualquier caso, y según un comunicado de la propia compañía, no cuestionan en absoluto el talento de los chefs y los equipos de los 69 restaurantes galardonados el pasado mes de octubre.

En este contexto, la Guía Michelin ha tomado la decisión de no promocionar Moscú como destino, por lo que la selección de Moscú y los proyectos de desarrollo de la Guía Michelin en Rusia quedan congelados por el momento.

Además, también se suspenden las publicaciones sobre los restaurantes de la selección de Moscú en las redes sociales, la página web y la app de la Guía Michelin.

