Confirmado por la Junta: permitido recolectar el girasol declarado como no cosechado en el ecorrégimen de la PAC

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental permite desde mañana, sábado 26 de septiembre de 2026, la recolección de las superficies de girasol declaradas como no cosechadas en el marco del ecorrégimen de establecimiento de espacios de biodiversidad de la Política Agraria Común (PAC).

La decisión responde a las condiciones meteorológicas registradas durante la campaña 2026 en Castilla y León. El cultivo de girasol se ha visto condicionado por un inicio de campaña especialmente húmedo que favoreció el adelanto de las siembras, seguido posteriormente por un periodo marcado por las elevadas temperaturas y la escasez de precipitaciones.

Esta situación ha provocado una aceleración del desarrollo vegetativo del cultivo y un adelanto de su madurez respecto a campañas habituales, según informó la Consejería de Agricultura.

La normativa reguladora de los ecorrégimenes establece que las superficies de girasol declaradas como ‘no cosechado’ dentro de los espacios de biodiversidad no podrán recolectarse hasta que haya transcurrido al menos un mes desde que el cultivo alcance el estado fenológico de madurez comercial del grano.

Con el objetivo de facilitar una aplicación homogénea de esta obligación y proporcionar seguridad jurídica a los agricultores de la Comunidad, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria ha dictado una resolución estableciendo el 26 de septiembre como fecha de referencia para el inicio de la recolección de estas parcelas.

Ecorregímenes de la PAC

Los ecorrégimenes constituyen uno de los instrumentos de la actual Política Agraria Común para incentivar prácticas agrarias beneficiosas para el medio rural mediante pagos directos a los agricultores que voluntariamente las aplican.

Entre estas prácticas se encuentra el establecimiento de espacios de biodiversidad dentro de las explotaciones agrarias, que persigue favorecer la presencia de fauna silvestre, insectos polinizadores y otros elementos de interés ambiental asociados a la actividad agrícola.

En este contexto, una de las posibilidades contempladas consiste en declarar determinadas superficies de girasol como no cosechado, permitiendo que permanezcan más tiempo en la parcela para contribuir al mantenimiento de recursos alimenticios y refugios para numerosas especies presentes en el medio agrario. Precisamente por esta finalidad ambiental, la normativa establece determinadas limitaciones temporales a la recolección de estas superficies.

La resolución aprobada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental permite establecer una referencia clara y única para todos los agricultores de Castilla y León acogidos a esta práctica, evitando incertidumbres sobre el momento en que puede iniciarse la cosecha y facilitando la planificación de los trabajos agrícolas.

Además, la medida contribuye a garantizar el correcto cumplimiento de los compromisos vinculados al ecorrégimen y a evitar posibles incidencias en la gestión de las ayudas de la PAC derivadas de una recolección realizada fuera de los plazos previstos normativamente.

La Junta recuerda que los ecorrégimenes representan una parte relevante de los pagos directos de la Política Agraria Común y que el cumplimiento de las condiciones asociadas a estas prácticas resulta imprescindible para percibir las ayudas correspondientes.