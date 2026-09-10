La bolsa internacional de operadores del cereal llega a Valladolid: los agricultores piden apostar por el producto local

Este 16 de septiembre se celebra en Valladolid la bolsa internacional de cereales del Duero, cara visible de lo que se denomina como el “mercado”, los que acuerdan y determinan los precios de compra a los cerealistas de la Comunidad Autónoma.

Tal y como reza la convocatoria del encuentro, organizado por ACCOE (Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España), “es una jornada de contratación extraordinaria”.

Busca “fomentar las relaciones comerciales y de negocio entre brókers, operadores, empresas y profesionales dedicados al comercio internacional de cereales, oleaginosas, granos y sus derivados”.

Desde Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL afirman que “llevan denunciando desde hace meses el hundimiento de precios” y “por lo tanto, la rentabilidad del sector cerealista, lo que está provocando una situación límite entre los agricultores de Castilla y León”.

“En estos momentos la situación del cereal es crítica en Castilla y León, por lo que estamos exigiendo a las administraciones no solo ayudas directas para salvar la sementera, sino que actúen contra los especuladores que se enriquecen a costa de los productores”, apuntan.

Desde las organizaciones agrarias hacen un llamamiento a “comerciantes, corredores y brokers” que conforman esta bolsa para que “dejen de comprar cantidades ingentes de mercancía en puerto, procedentes de países extracomunitarios con estándares de producción mucho más bajos”.

También que “apuesten por el cereal producido localmente, con mayores garantías de trazabilidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria”.

En este sentido, Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL “teme que esta petición caiga en saco roto, visto lo que ha ocurrido en las últimas campañas” y por eso “reclaman la intervención de las autoridades competentes” tanto a nivel nacional como europeo.

Todo para que “se establezcan contingentes a las importaciones de cereal, limitando la entrada de grano foráneo a lo estrictamente necesario para que la importación masiva de cereal extranjero no presione los precios a la baja y distorsione el mercado”

Las OPAS de Castilla y León exigen que “ante el comportamiento de los brokers, se vigile y se sancione duramente las prácticas abusivas que se produzcan” y que se resumen en que “los agricultores no pueden percibir precios por debajo de costes, lo que además incumple la Ley de la Cadena Alimentaria”.

“Para ello reclamamos a las autoridades de control, tanto en el ámbito autonómico, como estatal y europeo, que investiguen las operaciones que se realicen en el mercado de los cereales”, añaden.

Consideran que la celebración de actos como el del 16 de septiembre deberían servir para “fomentar un trato y relación de igualdad y justicia entre los distintos operadores, incluidos los que producen la materia prima, y no para ejercer su habitual posición de fuerza y de codicia para imponer precios ruinosos a los agricultores”.

En este sentido, las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla y León señalan que “no se entendería que agricultores o empresas con verdadero compromiso con la agricultura participaran en un acto cuya premisa queda muy lejos de propiciar el entendimiento y el trato leal con los cerealistas españoles”.