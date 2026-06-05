Ventura (32), una vida como agricultor en una explotación familiar de pueblo: “Perderemos 150 € por hectárea en 2026”

Ventura González con su tractor en las tierras de Madrigal de las Altas Torres. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Esta semana, UPA Castilla y León advertía de que “habrá un 40% menos de cosecha de cereal” en la Comunidad “con respecto a la campaña pasada” y con posibilidades de que “siga empeorando”.

La organización agraria hacía mención a las “elevadísimas temperaturas que sufrimos desde hace 15 días” y que “se prevén que continúen hasta el 11 de junio” que “suponen una reducción que cuantificamos en un 40% de cosecha de cereales” con respecto al pasado año.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Ventura González, un agricultor de 32 años que lleva toda la vida en la explotación familiar con la que cuentan en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, de 1.281 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Perderemos 150 euros por hectárea en 2026. Vamos a tener una merma económica significativa”, asegura nuestro entrevistado que nos habla de su situación particular.

Su vida

“Me defino como una persona optimista que cree en el futuro y, especialmente, en el del sector agrario. Un hombre trabajador que no solo pone todo su esfuerzo como titular de explotación sino con el fin de mejorar la situación que vivimos”, asegura Ventura González.

Nuestro entrevistado tiene 32 años. Nació en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y es el secretario de Agricultura de UPA en Castilla y León y el secretario general también en la provincia abulense.

“Llevo toda la vida dedicada a la agricultura. Me incorporé a los 18 años de forma profesional pero siempre he estado vinculado a la explotación familiar”, nos cuenta este amante de los deportes y de estar con su familia y amigos.

Estudió Salud Ambiental, para llevar sus conocimientos en lo que a análisis de suelos y de aguas o acabar con plagas se refiere. Su infancia la pasó con su familia en dicha explotación de la localidad de Ávila.

La historia de la explotación

“En la actualidad trabajo en la explotación familiar que está en Madrigal de las Altas Torres que nació cuando mi padre tenía 31 años. Hoy tiene 66. Comenzó a adquirir parcelas y, a día de hoy, tenemos en renta y propiedad. Siempre se dedicó al cereal de secano”, explica Ventura.

El agricultor Ventura González en su explotación de Madrigal de las Altas Torres. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Cuando nuestro entrevistado entró a dicha explotación, allá por el año 2010 y tras cumplir los 18, él introdujo viñedo y cultivos de regadío como cebollas y patatas.

“La explotación nace en 1994. Desde 2010, mi padre me cedió parte de la explotación y ahora somos dos titulares distintos que llevamos la explotación familiar de forma conjunta”, añade nuestro protagonista.

Todas las tierras se encuentran en Madrigal de las Altas Torres y cada uno se ocupa de su explotación, pero las compras de fitosanitarios o la venta del cereal la llevan a cabo “de forma conjunta”.

300 hectáreas

“En total contamos con 300 hectáreas entre cereal, regadío y viñedos. Mi padre y yo nos ocupamos de todo lo mecánico en lo que se refiere a la maquinaria y mi madre hace las labores correspondientes en la parte del viñedo”, explica el agricultor.

De esas 300 hectáreas, 24 son de viñedo, dentro de la Denominación de Origen Rueda, unas 42 de regadío y 234 de secano.

“En lo que al regadío se refiere, cultivamos patatas, girasoles o guisantes. Estamos obligados, por lo que marca la PAC, a llevar a cabo rotaciones de cultivos, así que lo que toque cada temporada. En las 234 de secano contamos con 150 hectáreas de cereal y con leguminosas y oleaginosas”, explica.

Una explotación que ha crecido de las 80 hectáreas con las que contaba su padre en los inicios a las 300 de hoy en día. A nivel total de explotación pueden recoger “medio millón de kilos de cereal al año”.

Ventura González trabajando. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La cosecha de este año

“Este año la cosecha de cereal se puede reducir un 40% con respecto a 2025. Un año bueno recogemos 4.500 kilos por hectárea y este igual no llegamos a los 2.500. Parecía que la climatología estaba siendo buena pero el calor de las últimas semanas nos está reduciendo la producción”, explica Ventura González.

Nuestro entrevistado afirma que están sufriendo “palos duros” debido a “los costes de producción abusivos por los conflictos políticos en el mundo” y cifra en un “30% el aumento” de dichos costes y pide ayudas directas al Ministerio y a la Junta de Castilla y León.

“Perderemos 150 euros por hectárea en 2026. Vamos a tener una merma económica significativa. Para una explotación media en Castilla y León, de unas 100 hectáreas, el coste a asumir es muy grande”, apunta.

Los gastos están asfixiando a los agricultores en la Comunidad y, como afirma Ventura González, ningún titular de explotación “quiere vivir de las ayudas” y afirma que “si el cereal debe estar a 300 euros la tonelada, esto tiene que ser real para salir adelante”.

“Todo sube. Material, infraestructuras. Hay que ser coherentes para contar con un precio justo de producción y poder continuar con nuestra actividad”, señala.

Razón tiene.

La agricultura y las estrellas del rock

“Un agricultor inglés, que forma parte de una organización agraria allí, decía que era más difícil ser joven agricultor que estrella del rock y estoy muy de acuerdo con él”, asegura el agricultor de Madrigal de las Altas Torres.

A pesar de todo, Ventura ve el futuro “de forma optimista” y asegura que el sector primario es “esencial y hay que apoyarlo” porque “produce los alimentos que la población come en sus casas.

“Cada vez hay más explotaciones que cierran. Incluso gente de 50 años porque ven que el ritmo de vida que llevamos, tanto económica como laboralmente no puede seguir así. Echamos muchas horas. En nuestro sector no hay un horario”, explica nuestro protagonista.

Ventura González se marca como objetivo y deseo “seguir luchando” para “poder producir a un precio justo”.