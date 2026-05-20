El ahogado campo de Castilla y León sale a la calle: “Trabajando nos arruinamos. Este año vamos a perder 300 millones”

La crisis del campo ha vuelto a tomar las calles de Valladolid. Agricultores y ganaderos llegados de todas las provincias de Castilla y León se han concentrado este miércoles en la Plaza de Zorrilla.

Lo hacen para denunciar el “hundimiento” de la rentabilidad del sector agrario y reclamar medidas políticas “profundas y urgentes” que permitan garantizar el futuro de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad.

La movilización, convocada por las organizaciones profesionales agrarias en unidad de acción, ha recorrido después las principales calles del centro de la ciudad hasta llegar a la sede de la Delegación del Gobierno y posteriormente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde ha concluido la protesta.

Con pancartas, cuatro tractores y consignas contra el incremento de los costes de producción y la caída de los precios del cereal, los manifestantes han lanzado un mensaje claro a las administraciones autonómica, nacional y europea: el sector atraviesa una situación “límite” y necesita respuestas inmediatas para evitar el cierre de miles de explotaciones.

Los representantes de las organizaciones agrarias coincidieron en señalar que el aumento de los precios del gasóleo y los fertilizantes, unido a los bajos precios de venta de los cereales y a las importaciones masivas, está llevando al campo castellano y leonés a una situación de pérdidas generalizadas.

Dujo: “Trabajando nos arruinamos”

El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, aseguró que la Comunidad vive una campaña “dramática” y advirtió de que las movilizaciones continuarán si no se producen cambios.

“El motivo es la manifestación que vamos a celebrar en el día de hoy por la ruina que el sector agrícola y ganadero tiene en esta región”, afirmó.

Dujo recordó que esta protesta se suma a las movilizaciones desarrolladas en marzo y advirtió de que habrá más acciones reivindicativas.

Según explicó, en Castilla y León hay este año 1,6 millones de hectáreas sembradas de cereal, “un 20% menos” de lo habitual, mientras que la cosecha prevista será alrededor de un 40% inferior a la del año pasado.

“El campo de Castilla y León este año va a perder 300 millones de euros. Trabajando nos arruinamos y esta situación no se puede mantener en el tiempo porque Castilla y León pasa de ser el granero de España a ser un desierto en España”, denunció.

El dirigente agrario vinculó esta situación al incremento “vergonzoso” de los costes de producción.

“Los fertilizantes han pasado de 300 euros a 800 euros y el gasóleo de 0,80 a 1,30 o 1,40 euros, mientras el cereal apenas supera los 190 euros la tonelada”, lamentó.

Además, reclamó ayudas directas urgentes por parte de la Unión Europea, del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León.

“El Gobierno de España ha dado algunas ayudas totalmente insuficientes, tiene que dar más, tiene que dar ayudas serias. Pero ni la Unión Europea ni la Junta han dado nada”, criticó.

Palacín: “Los fertilizantes han subido un 40%”

También el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, describió una situación “absolutamente desesperada” para las explotaciones cerealistas.

“Los fertilizantes han subido un 40% en los últimos meses y el gasóleo más de un 60%. Esto le supone a una explotación media de 200 hectáreas de cereal 40.000 euros más que el año pasado”, aseguró.

Palacín advirtió de que si el año pasado muchas explotaciones apenas lograron cubrir gastos, este ejercicio las pérdidas “van a ser generalizadas en todo el cereal de Castilla y León”. Por ello, exigió que la Junta iguale las ayudas estatales, que podrían superar los 100 millones de euros en la Comunidad.

Agricultores y ganaderos concentrados antes de la manifestación

El representante de UCCL reclamó además una “ley anti-especulación” para frenar los beneficios de grandes compañías energéticas y fabricantes de fertilizantes. “Mientras nosotros nos arruinamos, otros se hacen ricos”, afirmó.

A su juicio, también es necesario un acuerdo a lo largo de toda la cadena alimentaria para impedir operaciones por debajo de costes de producción. “Necesitamos un compromiso de la industria y de la distribución para que no caiga el sector primario”, subrayó.

Rivera: “Lanzamos un SOS a toda la sociedad”

Por su parte, el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, insistió en que el sector no atraviesa una crisis coyuntural más, sino una situación “crítica” derivada de varios años de sequía y precios bajos.

“Lanzamos un SOS a toda la sociedad para que sea consciente del problema que se está generando en esta comunidad”, señaló.

Rivera alertó de que Castilla y León podría dejar de ser “el granero de España” en apenas unos años si no se adoptan medidas urgentes. Según explicó, aunque la pasada campaña permitió recoger cerca de diez millones de toneladas, las pérdidas para agricultores y ganaderos se situaron entre los 500 y 600 millones de euros.

“Para tener una rentabilidad necesitamos otros 70 u 80 euros más por tonelada”, afirmó, antes de denunciar que muchos agricultores han reducido al mínimo el uso de fertilizantes y fitosanitarios por el incremento de costes.

“Esta campaña última se ha utilizado el triple cero. El triple cero es no echar abono ninguno”, explicó, advirtiendo además de una reducción de producción de al menos un 30% respecto al año pasado.

El dirigente de COAG situó además el foco en las importaciones masivas procedentes de Ucrania y otros mercados internacionales.

Un tractor en la manifestación

“No hemos conseguido en tres años de bajos precios que se pongan aranceles y se controlen todas las importaciones”, lamentó.

Rivera pidió prolongar las ayudas estatales más allá del 30 de junio y reclamó a la Junta de Castilla y León ayudas complementarias para el sector cerealista y de leguminosas. “Necesitamos políticos valientes que den un paso adelante”, reclamó.

González: “El gasóleo no lo utilizamos para irnos de vacaciones”

Finalmente, el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, defendió la necesidad de proteger el cereal por ser “el corazón” del medio rural castellano y leonés.

“Estamos ahora mismo en una situación que puede dejar abandonado el cereal en el campo de Castilla y León, todo nuestro secano”, alertó.

González criticó tanto al Gobierno central como a la Junta, al considerar insuficientes las ayudas aprobadas hasta el momento. “La Junta nos ha dejado abandonados y no ha puesto todavía ni una promesa de ayuda para el campo de Castilla y León”, denunció.

El responsable de UPA defendió además la intervención de los precios de los fertilizantes y la creación de un “gasóleo social” para el sector agrario. “Nosotros el gasóleo no lo utilizamos para irnos de vacaciones, lo utilizamos para trabajar y producir alimentos”, afirmó.

Las organizaciones agrarias advirtieron de que las movilizaciones continuarán si las administraciones no adoptan medidas inmediatas para frenar el deterioro de la rentabilidad y garantizar la continuidad de las explotaciones.