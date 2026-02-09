El campo de Castilla y León, rumbo con sus tractores a Madrid en contra del acuerdo de Mercosur: “Nos va a todos”

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y UNASPI ya han puesto en marcha los motores de sus tractores rumbo a Madrid para visibilizar la grave situación que atraviesa el sector agrario y protestar contra las actuales políticas agrarias y los recortes que amenazan la viabilidad del campo.

Desde hoy han comenzado a salir tractores desde distintas regiones del Estado, como Castilla y León y Galicia, con destino a la capital, donde este miércoles 11 de febrero se celebrará una gran tractorada bajo el lema #TractoresALaCalle.

La primera columna partió este lunes 9 desde León, mientras que el resto de los tractores saldrán mañana martes 10 desde diferentes provincias para confluir en Madrid.

UCCL prevé la llegada de agricultores y ganaderos de toda España, desde Galicia hasta Andalucía, con el objetivo de reivindicar unas políticas agrarias que, según denuncian, están alejadas de la realidad del campo, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y favoreciendo una competencia desleal con países terceros.

Entre las principales preocupaciones del sector se encuentra el acuerdo UE-MERCOSUR, cuya paralización por el Tribunal de Justicia de la UE no garantiza, según las organizaciones, su abandono definitivo, ya que la Comisión Europea estaría intentando su aplicación provisional. “Por eso es imprescindible mantener el pulso”, subrayan desde UCCL.

Las organizaciones agrarias alertan además de la presión creciente sobre el campo en los últimos años, agravada tras el inicio de la guerra en Ucrania, con costes de producción disparados y un mercado en el que la ley de la cadena alimentaria no funciona, permitiendo que industria y distribución concentren los márgenes y generen una brecha cada vez mayor entre los precios en origen y en destino.

A ello se suman la falta de rentabilidad, que dificulta el relevo generacional, los recortes de la PAC, “casi condenada a desaparecer”, y unos protocolos de sanidad animal obsoletos o de lenta aplicación.

Todo ello ha llevado a UCCL y UNASPI a salir a la calle para reclamar que el campo sea, de una vez, una "cuestión de Estado".

“No es un asunto solo de agricultores y ganaderos. Es un problema de toda la sociedad. Todos comemos, al menos, tres veces al día, y todos queremos que lo que comemos sea sano”, ha señalado Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.

Limitación de tractores

La Delegación del Gobierno ha autorizado la entrada en Madrid de un máximo de 500 tractores, modificando además el recorrido inicialmente previsto por motivos de seguridad.

La manifestación discurrirá íntegramente desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, sin acceso a la calle Santa Isabel.

Se mantienen las cinco columnas de entrada —Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Robregordo y Arganda del Rey—, aunque algunas rutas se han subdividido en diferentes vías de acceso a la capital.

La manifestación partirá de la Plaza de Colón entre las 11.00 y las 11.30 horas, con llegada prevista al Ministerio de Agricultura entre las 13.00 y las 13.30 horas, donde UCCL y UNASPI celebrarán un acto reivindicativo con la participación de todos los territorios y entregarán su tabla reivindicativa a las autoridades competentes.