Convocan tractoradas para el 26 de diciembre en cinco provincias de Castilla y León: “La situación es crítica”

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha convocado manifestaciones y tractoradas en todo el territorio nacional a partir del 26 de diciembre. Todo, como apuntan en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, para “exigir políticas que no destruyan el sector primario”.

Unaspi ha pedido que España “no apoye la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur” en un “tratado que el sector considera una amenaza directa para la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria”.

“Este acuerdo abriría el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, lo que da ventaja comercial a quienes solo deben de complementar la producción europea”, señalan.

Desde Unaspi apuntan que “la preferencia comunitaria es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea desde su fundación y es obligatorio aplicarla”.

Además, han advertido que la agricultura, la ganadería y la pesca “atraviesan una situación crítica con total pérdida de rentabilidad y viabilidad” tras “años de incrementos de costes, recortes en la PAC y una creciente asfixia normativa derivada del Pacto Verde Europeo”.

En el caso de la ganadería, además, afirman que se enfrentan a “crisis sanitarias de enfermedades como la dermatosis bovina, la lengua azul, la gripe aviar o la peste porcina africana” con “protocolos irrazonables que obligan al sacrificio de ganaderías enteras” lo que “supone la muerte de miles de animales con un caso positivo” y llevan al ganadero a la “completa ruina”.

Unaspi exige al Gobierno que “vote en contra de la ratificación de Mercosur” y recuerda que “la movilización del sector agrario y de toda la ciudadanía es clave para frenar el tratado y todas las políticas que están acabando con el sector primario y la soberanía alimentaria europea”.

“Volvemos a la calle”, añaden, en un comunicado firmado por Miguel Ángel Aguilera Ramírez, presidente de Unaspi.

En cinco provincias de Castilla y León

“No puede ser lo que se nos está haciendo. Por eso vamos a salir a la calle este viernes, 26 de diciembre en León, Valladolid, Zamora, Soria y Segovia, hablando de Castilla y León”, afirma, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Luis Francisco del Agua, presidente de Agrygal en la Comunidad, dentro de Unaspi.

En León “los puntos de las tractoradas están aún por definir” pero “comenzaremos a las 9:30 o a las 10:00 horas”, asegura Del Agua.

En Valladolid, “la concentración está convocada a las 8:00 en La Maña, en Traspinedo” y también hay otra en “Becilla de Valderaduey a eso de las 9:30 horas”, añade.

En Zamora se van a concentrar en “la zona de Castrogonzalo desde las 9:30 horas”, cercana a la localidad de Benavente.

“Hay también convocadas tractoradas para el 26 de diciembre, a las 9:30 en Segovia, en la zona de Cerezo de Abajo y Cantalejo. Y en Soria, en La Venta Valcorba, en la Zona San Esteban, en los aparcamientos junto al frontón, en la zona de Almazán en el Bar del polígono y en la zona de Matalebreras, en Soria”, finaliza.