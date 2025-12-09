La peste porcina africana cuesta 30 euros por cerdo a cada ganadero de Castilla y León: "Esto es imposible de mantener"

El fuerte impacto de la peste porcina africana cuesta 30 euros por cada cerdo producido a cada ganadero del sector en Castilla y León. Así lo ha asegurado este martes el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, tras la reunión del recién creado comité de expertos para abordar la enfermedad, en el que han participado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y 15 entidades.

"Se está notando de una forma muy importante la bajada tan fuerte de los precios. La peste porcina africana está costando a cada ganadero de porcino alrededor de 30 euros por cerdo producido y, por eso hemos pedido a la Consejería que estemos aún en más estrecha colaboración de la que estamos para hacer un seguimiento y monitorización del mercado y de la situación de los ganaderos de la Comunidad para que tengan información de primera mano y trasladarles información casi al día", ha detallado.

El director de Anprogapor ha hecho hincapié en que la situación "es imposible de mantener a medio y largo plazo" y ha advertido de que, si se dilata en el tiempo, provocaría un incremento de los precios.

"Tenemos que conseguir que la cadena sea lo suficientemente flexible para que se pueda trasladar al consumidor, ya que el ganadero está sufriendo un déficit de precios por lo menos que se vea repercutido y que el consumidor vea que hay un problema. Esta situación es imposible de mantener a medio y largo plazo, necesitamos estrecha relación con nuestras administraciones porque si continúa durante mucho tiempo el ganadero va a tener que reducir la cabaña para tener menos pérdidas de las que tiene", ha afirmado.

Y ha subrayado que esa reducción de cabaña "luego cada vez es más difícil de recuperar". "Con esa reducción de producción en el medio y largo plazo los precios aumentan porque hay un déficit de la oferta. Es muy importante el apoyo a los ganaderos para que no tengan que reducir producción y poder estabilizar tanto la oferta como la demanda lo antes posible", ha insistido.

La Junta pide "coordinación"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha señalado que desde su departamento están trabajando en el control sobre la cadena alimentaria ante esa situación. "Lo intensificaremos y trasladaremos al Ministerio la necesidad de una coordinación total y absoluta porque España es el mayor productor de porcino a nivel europeo y es importante que el Ministerio tenga esto en cuenta, lo analice y se tomen las medidas al respecto", ha señalado.

En cuanto al impacto de la peste porcina africana en las exportaciones, González Corral ha asegurado "es pronto para trasladar el impacto real" pero ha recordado que le trasladó al ministro, Luis Planas, la importancia de impulsar negociaciones bilaterales con países como México o Japón que no tienen esa regionalización que sí que tienen los países de la Unión Europea, China o el Reino Unido.

"Estamos en coordinación con el Ministerio y creo que el Ministerio debe tener una total y absoluta transparencia con nosotros, escuchar al sector y espero que nos convoquen a una reunión y mantenga ese diálogo", ha añadido.

Medidas de prevención

La consejera ha recordado que a día de hoy no existe ningún caso de peste porcina africana en Castilla y León y que los casos que se han dado se circunscriben a jabalíes. "No afecta a humanos ni a otras especies y podemos consumir productos con total y absoluta tranquilidad. Es una enfermedad que llevaba más de 30 años sin aparecer y tenemos que reforzar los esfuerzos, el sector porcino venía apostando por las medidas de bioseguridad y tenemos una buena barrera de contención y es importante redoblar esas medidas", ha afirmado.

La consejera ha apostado por "seguir trabajando" de manera coordinada para controlar ese vector de transmisión que es el jabalí y ha señalado que están trabajando para ampliar la orden de emergencia cinegética para la caza del jabalí y poder así "frenar la población y la posibilidad de transmisión al sector del porcino".

Además, ha insistido en la importancia de la regionalización porque existen países con barreras que van más allá de la zona afectada, es decir, la provincia de Barcelona. "Es muy importante trabajar en esos acuerdos de regionalización para que solo sean las explotaciones en el área afectada las que tengan esas restricciones y que el resto podamos seguir exportando", ha afirmado.

Durante la reunión del comité de expertos, González Corral ha comunicado al sector la puesta a disposición en la página web de información, los envíos de más de 2.000 SMS y 2.000 correos electrónicos a las explotaciones para incrementar las medidas de bioseguridad, que están trabajando para ampliar la orden de emergencia cinegética y que han habilitado a través del 112 el protocolo para los casos en los que un ciudadano encuentre a algún jabalí muerto o moribundo, además de su trabajo reforzando esas medidas de bioseguridad.

CyL, libre de peste porcina

El director de Anprogapor, Miguel Ángel Higuera, ha insistido en que la peste porcina africana es "una enfermedad exclusivamente del cerdo doméstico y del jabalí" que "no afecta a otras especies ni domésticas ni silvestres ni mucho menos al ser humano". "Nuestro objetivo es seguir marcando que somos una comunidad absolutamente libre de peste porcina africana y tenemos que seguir en la línea de las medidas de protección en las que hemos ido trabajando en estos años y darlas un impulso más", ha señalado.

Higuera ha apostado por "reforzar las medidas preventivas" y, con este grupo de expertos, "establecer riesgos, amenazas y la hoja de ruta para estar preparados si llega a la Comunidad".

"Lo que necesitamos es enfatizar a los ganaderos que todas las medidas de seguridad estén implementadas y hay cuatro que son claves absolutas, encaminadas a separar la parte de riesgo de la limpia: vallado perimetral, vestuario y duchas para que la ropa de fuera quede fuera y tener ropa específicamente de trabajo, para acceder con vehículo vado sanitario y arco de limpieza y desinfección y mallas pajareras en todas las ventanas, con eso nuestro objetivo es defender la sanidad de nuestros animales", ha apuntado.

El sistema de vigilancia

Rufino Álamo, presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, ha destacado la capacidad de España de contar con un sistema de vigilancia que ha permitido "la pronta identificación del problema".

"Que esté perfectamente circunscrita la enfermedad es una medida de seguridad, solo está afectando a los animales silvestres lo que debe dar una garantía de seguridad a los consumidores. El censo ganadero de la zona afectada es afortunadamente muy limitado y la cabaña ganadera de nuestro país es absolutamente segura. Las medidas que se están tomando actualmente son suficientes y adecuadas y es un problema claramente circunscrito a jabalíes y al ámbito geográfico en el cual se ha presentado", ha señalado.

Sobre la posibilidad de que la enfermedad se originase en un laboratorio, Álamo ha señalado que "los accidentes existen en cualquier actividad humana". "Indudablemente los laboratorios las medidas de bioseguridad son muy estrictas y, por lo tanto, no deja de ser una hipótesis que a la luz del agente que se ha identificado es muy plausible pero es una excepcionalidad", ha afirmado.

Fin de las restricciones

González Corral se ha pronunciado también sobre el fin de las restricciones por la gripe aviar y ha asegurado que es "una noticia positiva". "Se declararon varios focos de gripe aviar concentrados en una determinada comarca de Valladolid, eso supuso se estableciesen unos radios de vigilancia y de protección que llegaron hasta los 20 kilómetros. Hemos tenido la oportunidad y es satisfacción para todo el sector levantar esas restricciones", ha afirmado.

La consejera ha asegurado que seguirán trabajando con las explotaciones para que puedan retomar lo antes posible su actividad y ha recordado que, aunque la situación es favorable, "sigue ese flujo migratorio de las aves". "Por tanto, es muy importante que las explotaciones avícolas extremen las medidas de prevención", ha afirmado, señalando que se ha sacrificado a en torno dos millones de aves durante la crisis.