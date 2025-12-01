Reaparece tras 30 años la peste porcina africana en Cataluña y alerta a los ganaderos de CyL: "Hay que revisar protocolos"

La reaparición de la peste porcina africana en jabalíes muertos, en una comarca de la provincia de Barcelona, ha puesto en alerta a los ganaderos de Castilla y León, que han exigido un censo de estos animales para poder prevenir y controlar esta enfermedad.

Asaja ha manifestado que este hecho, de momento localizado en la comunidad catalana, pone de manifiesto el "papel relevante" de la fauna salvaje en la difusión de enfermedades que son comunes con las especies domésticas.

Una situación que desde la organización agraria llevan "años denunciando", especialmente con motivo del programa de erradicación de la tuberculosis bovina.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, han precisado, no obstante, que el sector de porcino español es "referente mundial" en su sistema productivo, debiendo parte de su "éxito" al "estricto control sanitario y de bioseguridad" que se desarrolla en las granjas.

Además, han aclarado que en Castilla y León la bioseguridad "es mayor" porque las granjas son"más modernas, y las instalaciones, además de más distantes entre sí, se han construido con las últimas exigencias normativas, pensadas sobre todo con un fin medioambiental y sanitario".

En cualquier caso, desde Asaja Castilla y León han puntualizado que "poco más puede hacer" el sector ganadero para evitar la entrada de este virus en la cabaña porcina, pero han aclarado que están a disposición de las autoridades sanitarias, del Estado y de la Comunidad Autónoma, para "revisar protocolos si se considera necesario".

Ahora bien, han alertado que lo que "realmente ha cambiado" en estos años, desde que se erradicó la peste porcina africana, es el censo de jabalíes, tanto en número, ya que hace tres décadas eran una décima parte de los de ahora, como en su expansión por todo el país, pues en esa época su hábitat era únicamente el monte y la dehesa.

Por todo ello y ante su papel en la difusión de la enfermedad, consideran que el plan de control y en su caso de erradicación tiene que ser "distinto al aplicado en su día". En este sentido, han defendido que el objetivo principal debe ser la vigilancia y control de la enfermedad en los jabalíes.

Y para ello consideran que "necesariamente" debe llevarse a cabo un control de los censos de este suido silvestre en la Comunidad y el resto de España. Han exigido así, con "carácter de urgencia", un plan de actuación dotado de medidas y de presupuesto económico suficiente".

Por último, la organización agraria ha destacado la importancia económica y social del sector porcino en Castilla y León, "que sustenta una potente industria agroalimentaria, y que es el gran consumidor del cereal, principal producto agrícola en nuestra tierra".

"Los perjuicios para el sector ganadero no son tanto los derivados de un sacrificio masivo de animales si el virus llega a determinadas explotaciones, como de una hipotética caída de las ventas por limitaciones a la exportación que puedan llegar de terceros países", han zanjado.