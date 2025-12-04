Castilla y León, preocupada por la peste porcina en Cataluña: riesgos para las exportaciones e intensifica la caza del jabalí

Castilla y León vive días de máxima precaución tras la detección de un foco de peste porcina africana (PPA) en Cataluña, un episodio que, aunque limitado territorialmente, está generando inquietud en el sector ganadero y cinegético de la Comunidad, especialmente por su impacto económico potencial.

La Junta insiste en que el consumo de carne de cerdo es completamente seguro, ya que la enfermedad no se transmite a los seres humanos, ni por contacto ni por ingesta.

Pese a que el foco está actualmente restringido a Cataluña, la Junta recalca que Castilla y León debe extremar las medidas, tanto para evitar la entrada de la enfermedad como para proteger las exportaciones.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, advirtió esta mañana de jueves que ya se perciben efectos en el mercado: el precio del porcino ha bajado en las lonjas durante los últimos días, señal del nerviosismo que vive el sector.

Además, subrayó que mientras algunos países, como China, Reino Unido o estados de la Unión Europea, aplican restricciones regionales que solo afectan a la zona infectada, otros destinos imponen limitaciones de ámbito nacional, lo que complica las exportaciones y afecta especialmente a Castilla y León, tercera comunidad española en volumen exportador de porcino.

Intensificación de la caza del jabalí

Entre las medidas de refuerzo, la Junta ha decidido intensificar la caza de jabalí, el principal vector de transmisión de la PPA. La normativa actual permite flexibilizar y facilitar estas batidas en situaciones extraordinarias como la actual. Carriedo anunció que podrán autorizarse “técnicas y procedimientos vedados en otros momentos”, aunque serán los propios cotos de caza quienes deberán activar estas medidas.

Si su capacidad no fuese suficiente, la administración estudiará otras opciones de intervención directa.

Asimismo, se han emitido recomendaciones a la ciudadanía: si alguien encuentra un jabalí muerto, no debe tocarlo para evitar convertirse en vehículo de transmisión y debe llamar al 112. “Estemos vigilantes”, insistió el portavoz.

Crítica al Gobierno central

Carriedo exigió a los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica que “no se pongan de perfil” y que asuman la coordinación de una respuesta nacional ante un problema que “no es de Cataluña, sino de España”. Por ello, la Junta ha reclamado la convocatoria urgente de una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas y los departamentos responsables de ganadería y fauna salvaje. La Junta expresó además su “solidaridad” con la Generalitat de Cataluña ante la situación que atraviesa.

Además ha anunciado que Alfonso Fernández Mañueco se reunirá mañana con las organizaciones profesionales agrarias para analizar posibles medidas adicionales frente al foco de PPA y su potencial impacto en el sector porcino de Castilla y León. Será, según avanzó Carriedo, uno de los asuntos centrales del encuentro, con la vista puesta en reforzar la prevención y garantizar la estabilidad económica de un sector clave para la Comunidad.