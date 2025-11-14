Un mes sin nuevos focos de gripe aviar en Castilla y León: "Hay que mantener la vigilancia"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha asegurado este viernes que Castilla y León lleva casi un mes sin registrar nuevos casos de influenza aviar, aunque ha destacado la necesidad de "mantener la vigilancia" en esta época, marcada por "una intensa migración de aves silvestres hacia el sur" y "el descenso de temperaturas", factores que incrementan el riesgo de transmisión. El último foco de gripe aviar en aves de corral se produjo el pasado 20 de octubre.

González Corral ha explicado que la Consejería colabora con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para implementar medidas que reduzcan al máximo el riesgo de contagio, como el confinamiento de aves. Para ello, el Gobierno autonómico ha sostenido reuniones con el sector desde el primer caso detectado, enfatizando la importancia de cumplir con las normas de bioseguridad.

"El objetivo de todas las medidas es minimizar riesgos para preservar un sector avícola de gran relevancia en Castilla y León", ha subrayado la consejera, que ha añadido que las consejerías trabajan de forma coordinada para "evaluar posibles casos en aves silvestres". Con todo, González Corral ha aclarado que esta situación "no es nueva", ya que el año pasado se vivió un escenario similar.