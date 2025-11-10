Castilla y León confina desde este lunes a pollos y gallinas de 250 municipios por el avance de la gripe aviar

Imagen de de archivo en la que un especialista toma una prueba de saliva de un ave de granja para detectar posibles casos de gripe aviar. John Riley EFE

Desde este lunes, 10 de noviembre, hasta 250 municipios de Castilla y León deben confinar a las aves de corral, especialmente pollos y gallinas, debido al rápido avance de la gripe aviar en toda Europa.

Así lo ha ordenado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España como medida preventiva por la delicada situación que se vive en todo el continente y especialmente en la Comunidad. Desde la proliferación de los focos, con Castilla y León como una de las más afectadas, ha habido que sacrificar a alrededor de 3 millones de aves en nuestro país.

El confinamiento, que es la medida más destacada de la batería de medidas preventivas que entran este lunes en vigor, afecta especialmente a Castilla y León, siendo la comunidad autónoma con mayor incidencia en toda España.

Son 1.200 las localidades en nuestro país las que deben aplicar la medida desde este lunes, siendo Castilla y León la que mayor número de poblaciones afectadas tiene.

Le siguen Cataluña (224) y Andalucía (197). Pero la medida también se extiende al resto del territorio nacional. La que menor impacto tiene es Canarias, con una única localidad confinada.

La batería de medidas también incluye la prohibición de criar patos y gansos con otras especies de aves de corral, así como dar agua a los pollos y gallinas de depósitos a los que puedan acceder ejemplares silvestres.

Únicamente estará permitido esto último en caso de que exista la posibilidad de tratar el agua bajo la eliminación de los patógenos que puedan extender la enfermedad.

También se prohíbe la presencia de las aves de corral en certámenes ganaderos y el uso de aves silvestres como señuelo.

El confinamiento es obligatorio para estas 250 localidades de la Comunidad, prohibiendo así la cría al aire libre, con la excepción de si se instalan barreras físicas que impidan que las aves de corral puedan mantener contacto con otros ejemplares salvajes.

En este último caso, es obligatorio que las aves de corral se alimenten en el interior de las instalaciones o un refugio que no permita el contacto con el agua y la comida de otras aves silvestres.

Cabe resaltar que, entre las nueve provincias de Castilla y León, Valladolid se encuentra entre las más afectadas. Esto se debe a que un gran número de los focos detectados en las últimas semanas en nuestro país se concentran en esta zona.

En concreto, en Olmedo y sus alrededores. Es más, los datos señalan que cerca de 2 millones de las aves sacrificadas en nuestro país se concentran en esta provincia, que registra casi la mitad de los focos detectados.