La oleada de gripe aviar se extiende por Valladolid: nuevo foco en una granja con 54.000 pollos en Ataquines

Valladolid continúa sufriendo las consecuencias de la gripe aviar. Un nuevo foco ha sido notificado este lunes por las autoridades de la Junta de Castilla y León, en una granja con 54.000 pollos en Ataquines.

Se encuentra dentro de la zona de vigilancia del foco que se confirmó el pasado 15 de octubre en Olmedo. Según han informado desde el Ejecutivo autonómico, en lo que va de año, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, referente en España, ha confirmado 14 focos en nuestro país en aves de corral.

Si atendemos a los datos europeos, el total asciende a 316 focos en granjas y 928 en aves silvestres (49 en España). La sospecha de este nuevo foco en Ataquines comenzó el pasado 17 de octubre después de que se comunicara un incremento de la mortalidad a los Servicios Veterinarios Oficiales.

Ese mismo día se realizó una visita a la granja, inmovilizando a las aves de manera preventiva y se tomaron muestras oficiales que fueron posteriormente remitidas al Laboratorio Central, confirmándose el positivo.

Mientras tanto, las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente se encuentran colaborando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para adoptar las medidas adecuadas que sean necesarias para minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad y al objeto de proteger las explotaciones.