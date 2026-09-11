Ecova acerca la economía y educación financiera a más de 1.800 personas con un didactico programa

El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA) ha formado a más de 1.800 personas desde 2023, a través de su programa ‘Economía para tod@s’.

Se trata de una iniciativa de divulgación y educación financiera que tiene como objetivo acercar los conocimientos económicos a la ciudadanía y proporcionar herramientas prácticas para afrontar con mayor autonomía y seguridad las decisiones del día a día.

El proyecto nació en el seno de la Comisión de Economía Social de ECOVA con una premisa clara: el conocimiento económico debe estar al alcance de toda la sociedad. Para ello, el programa traduce conceptos que pueden resultar complejos a un lenguaje sencillo y los convierte en herramientas útiles para situaciones cotidianas.

Desde su puesta en marcha, ‘Economía para tod@s’ ha desarrollado talleres y charlas en diferentes municipios de Castilla y León, con presencia especialmente en Valladolid, Palencia y Zamora, además de actuaciones en otros puntos de la Comunidad, como Medina del Campo.

El programa cuenta con la colaboración del Banco de España y Finanzas para Todos, así como de Ayuntamientos. Esta red de colaboración permite ampliar el alcance del proyecto y adaptar las acciones a las necesidades concretas de cada colectivo.

Una economía útil para la vida cotidiana

‘Economía para tod@s’ parte de la idea de que la economía está presente en prácticamente todas las decisiones que toman los ciudadanos.

Elaborar un presupuesto familiar, gestionar una cuenta bancaria, contratar un préstamo, utilizar una tarjeta, ahorrar, realizar una compra por internet o detectar una posible estafa son algunas de las situaciones en las que disponer de conocimientos financieros puede marcar la diferencia.

También se presta especial atención a la seguridad digital, las compras por internet y los riesgos asociados a las nuevas formas de operar con el dinero, ámbitos en los que la colaboración con la Policía Nacional permite incorporar una perspectiva específica de prevención.

Formación para jóvenes, mayores y colectivos vulnerables

Aunque ‘Economía para tod@s’ está dirigido a la ciudadanía en general, presta especial atención a quienes pueden encontrar mayores dificultades para acceder a una educación financiera de calidad.

Entre ellos se encuentran jóvenes y adolescentes, personas mayores, adultos con bajo nivel educativo, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas migrantes y refugiadas y personas con discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje.

El programa persigue así no solo mejorar los conocimientos económicos, sino también reducir la vulnerabilidad y favorecer la autonomía financiera de los participantes.

Al servicio de la sociedad

“Uno de los elementos diferenciales de la iniciativa es la participación de economistas colegiados y voluntarios, que ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de la ciudadanía”, ha explicado Juan Carlos de Margarida, presidente de ECOVA.

El equipo está integrado por profesionales con experiencia en divulgación económica y voluntarios capacitados mediante formación continua, además de colaboradores que participan habitualmente en acciones formativas del Banco de España.

Esta implicación permite reforzar la dimensión social de la profesión y acercar el conocimiento económico a espacios donde, en muchas ocasiones, no llega la formación financiera especializada.

Una iniciativa que crece en Castilla y León

La evolución del programa refleja su progresiva consolidación.

Tras las primeras actuaciones desarrolladas en 2023 y 2024, con más de 500 personas, ECOVA ha continuado ampliando el número de actividades y su presencia territorial hasta superar las 1.800 personas formadas desde el inicio de la iniciativa.