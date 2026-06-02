Fuerte descenso del paro en Castilla y León: 2.609 desempleados menos, la segunda mayor caída de España

El desempleo en Castilla y León ha descendido en mayo un 2,62% al registrar una bajada de 2.609 personas con respecto al mes de abril, lo que permite situarse por debajo de la cifra de 100.000 parados, en concreto 97.155.

De esta manera, la Comunidad ha registrado, junto a Galicia, el segundo descenso porcentual del conjunto del país, solo superado por el de las Islas Baleares, con un 3,83%.

En términos interanuales, el paro ha bajado un 4,4% en Castilla y León, por debajo del 5,47% de España.

En concreto, la Comunidad ha contabilizado 4.522 desempleados menos que en el mismo mes del año pasado, mientras que en el conjunto de país la caída ha sido de 134.162 parados con respecto a mayo de 2025.

Actualmente, existen un total de 97.155 sin trabajo en Castilla y León, de las que 38.487 son hombres y 58.668, mujeres. Además, 7.324 personas del total de desempleados en la Comunidad cuentan con menos de 25 años.

Más de 1M de afiliados

El número de afiliados a la Seguridad Social se ha situado en Castilla y León en los 1.006.379, lo que supone un crecimiento mensual del 0,98%, con 9.815 más, frente a un avance en el conjunto nacional del 1,05%, con 22.337.806.

Además, la afiliación ha subido en la Comunidad un 1,81%, con 17.876 más, también por debajo de la media de España del 2,54%.

Por regímenes, el general ha registrado el grueso de los afiliados, con 823.921 cotizantes, seguido por el de autónomos, con 182.449, a los que hay que sumar nueve del carbón.

El régimen general contaba con 796.252 afiliados, más 13.557 del agrario, 14.112 de empleados del hogar.

Por provincias, en relación a abril, la afiliación se elevó en Segovia (68.883), un 1,78%; en Burgos (162.543), un 1,33%; en Ávila (58.244), un 1,2%; en Palencia (68.273), un 0,9% y en Valladolid (238.046), un 0,88%.

En León (172.465), un 0,72%; en Zamora (62.786), un 0,77%; y en Soria (42.182), un 0,69%.

"Nuestra tierra funciona"

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado que la Comunidad "supera el millón de afiliados con una cifra récord en mayo y una bajada del paro que mejora en más de un punto la media nacional".

"Más de cinco años de crecimiento constante, más estabilidad y más oportunidades. Nuestra tierra funciona y sigue avanzando", ha escrito en una publicación en su cuenta personal de la red social X.

Abordar reformas "estructurales"

CEOE Castilla y León, por su parte, ha valorado positivamente los datos del paro conocidos este martes aunque ha insistido "en la necesidad de analizar estos datos con prudencia y desde una perspectiva estructural".

"Los datos vuelven a poner de manifiesto una paradoja cada vez más evidente: conviven niveles históricamente bajos de desempleo con dificultades crecientes para encontrar trabajadores en numerosos sectores", ha señalado.

Y ha asegurado que, por ello, "resulta imprescindible abordar reformas estructurales que permitan responder a las necesidades reales de las empresas y garantizar la sostenibilidad futura del mercado laboral de Castilla y León".

El "abuso" de la temporalidad

El secretario de empleo de CC.OO. Castilla y León, Javier Moreno, ha hecho también una valoración positiva de la disminución de las cifras de parados en todos los sectores de actividad, pero ha puesto el foco en "el abuso de la contratación temporal en los contratos de nueva creación".

Y ha denunciado que "el 63,4 por ciento de los contratos firmados en el mes de mayo fueron temporales", pidiendo avanzar hacia un "cambio de modelo productivo menos dependiente de actividades temporales".

"Que nos lleve a la creación de empleo de calidad durante todo el año y nos acerque al pleno empleo con mejores salarios y la calidad de vida de la clase trabajadora", ha zanjado el dirigente sindical.