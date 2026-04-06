El desempleo cae en Castilla y León un 1,6% en marzo: 1.673 parados menos, hasta un total de 103.045

Buenos datos, en lo que al desempleo se refiere, en este mes de marzo de 2026 en Castilla y León.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha informado de que el desempleo en Castilla y León descendió en marzo un 1,6% al registrar una bajada de 1.673 personas con respecto al mes anterior. Se registran 103.045 personas paradas en la región.

Los datos suponen que la Comunidad es la cuarta donde más bajó el número de parados en términos absolutos, por detrás de Andalucía (8.836), Cataluña (3.777) y Valencia (2.467).

El paro cayó, con respecto al mes de febrero de 2026, en todas las comunidades del país salvo en Canarias (0,5% más), País Vasco (0,17% más) y Madrid (0,12%).

En el conjunto de España, la bajada mensual fue de 22.934 personas, un 0,94% menos para llegar hasta los 2.419.712 parados.

Por provincias

En lo que tiene que ver con las provincias de Castilla y León el paro aumentó en 39 personas en Ávila y en 14 en Soria, pero descendió en las otras siete provincias de la Comunidad en este mes de marzo.

En Burgos cayó en 355 personas, en León en 363, en Palencia en 164, en Salamanca en 273, en Segovia en 42 y en Valladolid se contabilizaron un total de 384 parados menos, mientras que en Zamora 145.

Afiliados a la Seguridad Social

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en Castilla y León en febrero en 990.981 personas, lo que supone 6.321 más que en enero, con un incremento porcentual del 0,64 por ciento, una tasa inferior al 0,98 por ciento del conjunto de España, hasta los 21.882.147.

El dato interanual también reflejó un crecimiento de la afiliación en la Comunidad, del 1,5 por ciento, con 15.507 personas más cotizando, por debajo del aumento para el conjunto de las autonomías del 2,4 por ciento, y 524.501 personas más, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por EL ESPAÑOL de Castilla y León.