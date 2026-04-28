Castilla y León, con más desempleados y menos activos en el arranque de 2026: el paro baja en el resto de España

El mercado laboral de Castilla y León ha experimentado un inicio de año complicado en 2026.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad cerró el primer trimestre con un incremento del desempleo del 3,9% en términos interanuales, lo que se traduce en 3.900 parados más que en el mismo periodo del año anterior.

Con este repunte, la cifra total de desempleados se sitúa en 102.400 personas. Esta evolución negativa en la región contrasta frontalmente con el comportamiento del mercado de trabajo a nivel nacional.

Mientras en Castilla y León el paro subía, en el conjunto de España se registró una rebaja del 2,89% (80.600 parados menos), dejando el total nacional en 2,7 millones de personas.

Descenso en la ocupación

La ocupación tampoco ha dejado buenos datos para la Comunidad. Entre enero y marzo, el número de ocupados descendió en 3.300 personas respecto al año anterior, una caída del 0,32 por ciento.

En la actualidad, Castilla y León mantiene 1.030.200 personas empleadas, la cifra más baja de ocupación para un primer trimestre desde el año 2024.

Por el contrario, a nivel nacional el número de trabajadores creció un 2,4 por ciento, sumando 527.600 ocupados hasta alcanzar los 22,2 millones.

Evolución trimestral

Si analizamos el comportamiento estrictamente trimestral (comparando con el último trimestre de 2025), el paro creció en la región en 6.300 personas (+6,57%), un incremento porcentualmente menor que la media nacional (9,34%).

Sin embargo, la destrucción de empleo fue mucho más severa en Castilla y León, ya que la ocupación se desplomó un 2,13% (22.500 ocupados menos), frente a la caída media nacional del 0,76%.

A pesar de este deterioro, la tasa de paro de Castilla y León se sitúa en el 9,04 por ciento, manteniéndose por debajo de la media nacional (10,83%). No obstante, este indicador es superior al 8,70% que se registraba hace un año, lo que confirma una tendencia al alza del desempleo en la región.

Históricamente, el primer trimestre suele ser adverso para la Comunidad; desde que el INE tiene registros, el desempleo ha subido en este periodo en 21 ocasiones y solo ha bajado en tres, consolidando a los meses de invierno como un periodo crítico para la contratación en la región.