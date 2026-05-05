El paro desciende con fuerza en Castilla y León: 3.281 desempleados menos en abril y ya por debajo de los 100.000

El desempleo en Castilla y León descendió en abril un 3,1% al registrar una bajada de 3.281 personas con respecto al mes precedente, lo que permite situarse por debajo de la cifra de 100.000 parados, en concreto 99.764.

De esta manera, la Comunidad contabilizó el quinto mayor descenso porcentual del conjunto del país, por detrás de Baleares (7,4 por ciento), Andalucía (3,8), Extremadura (3,5) y Cantabria (3,3 por ciento).

El paro cayó, con respecto a marzo en todas las autonomías y la bajada mensual a nivel nacional fue de 62.668 personas, un 2,5 por ciento menos, hasta llegar a los 2.357.044 parados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Es la primera que el desempleo baja de la cota de 2,4 millones desde junio de 2008.

Subida de afiliados

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en Castilla y León en abril en 996.564 personas, lo que supone 5.583 más que en marzo, con un incremento porcentual del 0,56%, una tasa inferior al 1,02% del conjunto de España, hasta los 22.105.831.

El dato interanual también reflejó un crecimiento de la afiliación en la Comunidad, del 1,59%, con 15.558 personas más cotizando, por debajo del aumento para el conjunto de las autonomías del 2,4%, y 517.192 personas más, según los datos del Ministerio de la Seguridad Social.

Por regímenes, el de mayor número de cotizantes era el general, con 814.424 (787.869 en el general, 12.481 en el agrario y 14.073 en el de empleadas del hogar); seguido por el de autónomos, con 182.131; y el del carbón, con nueve.

Por provincias y en relación al mes de marzo, el número de cotizantes a la Seguridad Social aumentó en Ávila un 0,89%, hasta los 57.553; en León, un 0,8%, con 171.232; en Palencia, un 0,69% y 67.667.

También aumentaron por encima de la media de la Comunidad (0,56%), en Salamanca, un 0,66%, hasta los 131.857; en Burgos, un 0,65%, con 160.404; en Zamora, 0,6%, hasta 62.308, y en Segovia, un 0,58% y 67.681.

Por último, subieron un 0,52% en Soria, hasta los 41.891, y un exiguo 0,16% en Valladolid, con 235.971 cotizantes.

En cuanto a la comparación interanual, los trabajadores inscritos a la Seguridad Social se incrementaron un 2,67% en Segovia; un 1,92% en Burgos; un 1,69% en Ávila y Zamora, en ambos casos; y un 1,54% en Valladolid.

Por debajo de la media de Castilla y León (1,59%), se situaron León, 1,45%; Salamanca, 1,44%; Palencia, 1,05%; y Soria, 0,39%.