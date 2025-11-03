La economía de Castilla y León crece un 0,6% en el tercer trimestre según la Airef, igual que la media española

La economía de Castilla y León creció un 0,6% durante el tercer trimestre de 2025. Es la estimación que realiza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

El PIB de Castilla y León registró una evolución idéntica al crecimiento de la media nacional en relación al trimestre anterior. El dato interanual muestra un crecimiento de la economía de la comunidad autónoma del 2,5%. Una cifra ligeramente inferior a la media española que se situó en un 2,8% durante el último año.

El dato de crecimiento del PIB interanual de Castilla y León es el tercer menor aumento del registrado en todas las autonomías. Tan solo hubo un incremento más bajo en País Vasco, un 2,2%, y Asturias, un 2,3%). Se anotaron el mismo dato que Castilla y León, un 2,5%, otras tres regiones. Se trata de Galicia, Cantabria y Extremadura.

El mayor crecimiento interanual se ha dado en Canarias con un 3,2% de alza del PIB. Le sigue Andalucía donde su economía avanzó un 3,2%.

Para elaborar este informe la Airef utiliza su propia metodología llamada METCAP (Metodología de Estimación

Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB). Es una fórmula que combina diversos datos nacionales de coyuntura económica por territorios, contabilidad nacional y Contabilidad Regional de España.