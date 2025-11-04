El paro aumenta en octubre un 2,60% Castilla y León, aunque hay 4.823 desempleados menos que hace un año

El paro subió en Castilla y León durante el pasado mes de octubre. 2.545 personas más se inscribieron en las listas del Ecyl, lo que supone un crecimiento del desempleo del 2,60%. El paro aumentó sobre todo en el sector servicios, con 2.014 desempleados más. Le siguen la agricultura y la industria. Bajó ligeramente en la construcción.

Este aumento es mayor al registrado por la media española. En todo el país el paro también subió, un 0,91%. Castilla y León es la comunidad autónoma donde más creció el desempleo durante el mes de octubre. Le siguen Andalucía y Cataluña.

El dato interanual es más positivo para Castilla y León. En la comunidad hay 4.823 personas desempleadas menos que hace un año. Registra un descenso interanual del 4,58%. Es una caída menor que la media española, donde el descenso del paro en los últimos doce meses ha sido del 6,06%.

En octubre el paro subió en todas las provincias de Castilla y León. Las cifras más altas se dieron en Burgos, con un aumento del 4,29% y Segovia, con un aumento del 4%. También se situaron por encima de la media autonómica Soria (3,86%), Palencia (3,33%) y Ávila (3,66%).

En el lado opuesto los menores incrementos en el número de desempleados se dieron en León, con 1,59%, Salamanca (1,72%) y Zamora (1,77%).

Aumento "puramente estacional"

La Junta de Castilla y León considera que este aumento del paro en octubre es "puramente estacional". El gerente del Ecyl, Jesús Blanco, asegura que la evolución demuestra la "madurez y estabildad del mercado laboral" de la comunidad autónoma. Subraya que los datos conocidos este martes suponen "el ocubre con menor número de parados de la serie histórica2.

Blanco explica cómo los sectores de servicios y agricultura "copran prácticamente toda la subida" y el de la contrucción ha reducido el número de demandantes de empleo. También remarca la tendencia positiva que supone el aumento de la afiliciación a la Seguridad Social en más de 4.000 personas. "Este mes recuperamos el millon de afiliados en la comunidad, en el último año aumentaron en 14.000".

Para CC.OO. el incremento del paro en octubre no rompe la "tendencia interanual muy positiva" que registra una reducción del 4,58%. En este sentido, el sindicato reivindica "el objetivo del pleno empleo" y que los convenios colectivos incluyan una subida de salarios que permita a los trabajadores "llegar a fin de mes".