Ya es oficial: doble deducción en la Renta 2026 si has hecho una donación a una ONG o fundación

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante una intervención. Rubén Cacho ICAL

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes de Castilla y León tienen el deber de rendir cuentas ante la Agencia Tributaria. Tras el inicio de la campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior, este periodo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio.

En este contexto, son muchos los que en estas fechas recurren al estudio de las reglas fiscales de sus respectivas comunidades autónomas. Aunque existe una legislación estatal, a nivel territorial se suelen aplicar una serie de deducciones que complementan los descuentos del Gobierno de España o incluyen algunos exclusivos.

En el caso de Castilla y León, existen 20 deducciones específicas a nivel autonómico. Y no siempre son conocidas. Una de las que más desapercibidas pasan son las desgravaciones por donaciones, que, junto a las que se aplican en el tramo estatal, pueden hacer ahorrar más de la mitad de lo dedicado.

Estas ventajas fiscales pretenden 'premiar' y promover la solidaridad de los castellanos y leoneses. De esta manera, si un ciudadano ha hecho una donación a una entidad sin ánimo de lucro, puede verse beneficiado con la devolución, en términos prácticos, de más de la mitad la cuantía económica que se ha destinado.

En este punto, es importante saber que existen dos deducciones. Una que va por el tramo estatal del IRPF, con sus propios porcentajes, y otra por el autonómico. Ambas, eso sí, son compatibles. Es decir, cumpliendo los requisitos, el contribuyente podría acceder a un doble descuento.

Cómo funciona

El requisito más esencial para acceder a la doble deducción es que la donación se haya efectuado a alguna entidad sin ánimo de lucro, que más adelante se explicará cuáles contempla la ley, de Castilla y León. Y, en su caso, para fines concretos.

Sin esta premisa, no podría accederse a la deducción autonómica, pudiendo solo optar a la estatal. Para el caso de ambas, eso sí, es necesario que la entidad destinataria (fundaciones, asociaciones u ONGs) estén incluidas en el régimen de la Ley 49/2002.

Es relevante, antes de efectuar la donación, preguntar a las entidades si están incluidas en este régimen. La destinataria, a su vez, debería expedir un certificado con los datos necesarios que confirmen que se ha recibido el dinero.

Llegados a este punto, primero hay que entender cómo funciona la deducción estatal. En este caso, el descuento es del 80% por los primeros 250 euros y del 40% a partir de esa cifra. Si la donación fuese recurrente (se efectúa a la misma entidad durante al menos tres años seguidos), este segundo porcentaje sube al 45%.

Por ejemplo, en una donación de 500 euros, la deducción será de 200 euros por los primeros 250, y de 100 por la cantidad restante. En total, el contribuyente desgravará 300 euros.

A partir de aquí, podría sumarse la deducción autonómica. Siempre y cuando, eso sí, la destinataria tenga sede en Castilla y León y sea dirigida para una serie de fines.

Concretamente, la legislación autonómica contempla deducciones del 15% por donaciones a fundaciones de la Comunidad con fines culturales, asistenciales o ecológicos, para la rehabilitación, conservación o restauración del patrimonio histórico o para proyectos I+D+i en universidades públicas y fundaciones o instituciones vinculadas.

Si se diera este caso, habría que añadir un 15% de descuento en la donación. Recuperando el ejemplo anterior de 500 euros, el contribuyente desgravaría otros 75 euros a mayores en su declaración de la renta 2026. Es decir, recuperaría 375 de los 500 euros destinados. Si fuera recurrente, la cuantía subiría a los 387,5 euros.

Ahora bien, la deducción autonómica únicamente se aplicaría a quienes no superen los 18.900 euros en tributación individual tras el resultado de la base imponible general y del ahorro menos el mínimo personal y familiar. Si la declaración fuese conjunta, la cuantía máxima sube a los 31.500 euros.