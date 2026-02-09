Los tres retos tecnológicos para impulsar la innovación agroalimentaria de Cajamar Innova Agrotech

Cajamar Innova Agrotech ha lanzado una nueva convocatoria de Retos Tecnológicos con el objetivo de impulsar la innovación en el sector agroalimentario mediante el desarrollo de soluciones digitales aplicadas a necesidades reales del campo.

La iniciativa está dirigida a startups, empresas tecnológicas, grupos de investigación y equipos innovadores interesados en aportar tecnología con impacto directo en la producción agrícola.

La convocatoria se enmarca en el proyecto Andalucía Agrotech European Digital Innovation Hub (Agrotech EDIH) y busca conectar el talento tecnológico con los principales desafíos del sector, facilitando el desarrollo, validación y futura implantación de soluciones innovadoras en colaboración con técnicos y entidades del ecosistema agroalimentario.

Los proyectos seleccionados participarán en un proceso estructurado de análisis y desarrollo, con acompañamiento técnico especializado por parte de la Estación Experimental de Cajamar en Las Palmerillas, ubicada en El Ejido (Almería).

Además, tendrán acceso a conocimiento sectorial de primer nivel y a un entorno real de validación, avanzando hacia una posible comercialización de las soluciones desarrolladas.

Tres retos tecnológicos

En esta edición, Cajamar Innova Agrotech plantea tres Retos Tecnológicos centrados en la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la eficiencia productiva:

Asistente virtual para el control de plagas y enfermedades, basado en inteligencia artificial y visión artificial, capaz de identificar plagas y patologías a partir de imágenes reales de campo y ofrecer recomendaciones automatizadas y adaptadas a cada situación.

Herramienta digital para la estimación temprana de cosecha, que combine visión artificial, inteligencia artificial y análisis de datos para predecir de forma precisa el rendimiento de los cultivos mediante el análisis automatizado de fotografías y vídeos captados en campo.

Instrumentos para el cálculo de la huella hídrica, una solución digital sencilla y estandarizada que permita calcular la huella hídrica azul, verde y gris de productos agroalimentarios a partir de datos básicos de producción y consumo de agua.

Los participantes contarán, además, con el respaldo de socios estratégicos de referencia en el sector como Anecoop, Coexphal, Unica Group, Trops y Vicasol, lo que refuerza el enfoque práctico y la conexión directa con las necesidades reales del mercado.

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 23 de febrero de 2026. La evaluación y selección de los proyectos tendrá lugar el 9 de marzo de 2026, y el desarrollo de las soluciones se extenderá hasta el 5 de mayo de 2026.