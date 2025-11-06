Eurocaja Rural reafirma su compromiso con el trato cercano: “Conocemos a nuestros clientes por su nombre”

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha participado en una Convención Comercial celebrada por MasOrange ('Kick-Off del Área B2B'), y que ha acogido Puy Du Fou. Cedida

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha participado en la Convención Comercial “Kick-Off del Área B2B” de MasOrange, celebrada en el parque temático Puy Du Fou.

Ha compartido las claves del modelo de negocio de la entidad financiera y su compromiso con la cercanía y el servicio al territorio.

Durante la conversación mantenida con el director general de B2B de MasOrange, Joaquín Colino, Martín López subrayó los pilares fundamentales que definen a Eurocaja Rural: cercanía, atención personalizada y compromiso con el entorno. En un contexto en el que muchas entidades financieras optan por reducir su red de oficinas, recordó que Eurocaja Rural continúa expandiéndose.

“Conocemos a nuestros clientes por su nombre, entendemos sus necesidades y construimos relaciones de confianza a largo plazo”, afirmó el director general, destacando que esta proximidad es uno de los elementos diferenciales frente a la gran banca.

La entidad, que celebra este año su 60º aniversario, cuenta con más de 500 oficinas repartidas por nueve comunidades autónomas y 23 provincias, ofreciendo servicio en numerosas localidades donde a menudo es la única entidad física presente.

Martín López también se refirió al papel de la inteligencia artificial en el ámbito financiero, explicando que Eurocaja Rural la utiliza como herramienta para mejorar la eficiencia interna y reforzar la atención humana.

“La tecnología avanza y es necesaria, pero la verdadera fuerza está en las personas”, señaló, en referencia a la campaña “La revolución de los máquinas”, que contrapone un banco ficticio totalmente automatizado con el modelo humano y empático de Eurocaja Rural.

“Se pueden aplicar todas las tecnologías y procesos innovadores, y nosotros lo hacemos a diario, pero sin dejar de ser humanos”, matizó.

En su intervención, el director general destacó la importancia del propósito compartido y la confianza dentro de la organización, compuesta por más de 1.400 profesionales.

“Dirigir es servir”, afirmó Martín López, quien explicó que su estilo de liderazgo se basa en escuchar, dar autonomía y fomentar una cultura de apoyo y reconocimiento. “Mi tarea es nutrir esa cultura de confianza y propósito común para que cada empleado dé lo mejor de sí”.

Una entidad con alma cooperativa

Finalmente, Martín López quiso trasladar un mensaje claro a los potenciales clientes presentes en el evento.

“En Eurocaja Rural van a encontrar algo diferente a la banca tradicional de las grandes entidades. Somos una entidad financiera con alma cooperativa y una misión clara: estar al lado de las personas. Aquí no eres un número. Reinvertimos en el territorio, luchamos contra la exclusión financiera y ofrecemos soluciones a medida para cada cliente”, concluyó.