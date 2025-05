"Avisamos antes del apagón, en España no hay capacidad en la red eléctrica": la denuncia de Santiago Aparicio (CEOE CyL)

Aún son innumerables las incógnitas que rodean al apagón masivo del 28 de abril de 2025 a las 12:33 horas en España. De repente, todo se paralizó. Desde ascensores hasta metros, trenes, hospitales… Incluso los móviles dejaron de responder a las llamadas. Porque sí, hasta la cobertura desapareció. Y fue en ese mismo momento cuando comenzaron las dudas: ¿Qué ha pasado? ¿Volverá a ocurrir? ¿Cómo le ha podido ocurrir a un país como España? ¿Qué impacto habrá tenido en la economía?

Hoy, más de 15 días después, las dudas siguen encima de la mesa y lejos de encontrar respuestas, continúa el silencio institucional. No así los de los organismos que llevaron “tiempo” avisando de una cuestión más que relevante: “En España no hay capacidad en la red eléctrica”.

Y así lo asegura durante una entrevista con El Español - Noticias de Castilla y León el presidente de la CEOE de Castilla y León, Santiago Aparicio, que aunque no puede asegurar con certeza que la razón del apagón fue ese “déficit” en el que asegura que vive España, sí indica que llevan tiempo denunciando la situación.

Fotografía: Leticia Pérez / ICAL Las empresas de Valladolid cifran en 170 millones las pérdidas por el impacto del apagón eléctrico

“Se veía venir y lo veníamos avisando desde las diferentes organizaciones empresariales y sobre todo lo estaban denunciando las propias empresas, que son las que se ven perjudicadas porque se quieren instalar o hacer ampliación y no hay capacidad en la red eléctrica, no hay capacidad”, sentencia.

Señala que a su organización le llegan las quejas de empresas que no pueden aumentar su capacidad y tienen necesidad de hacerlo: “No hay capacidad suficiente en la red para poder conectarse y tener esa energía para poder evacuar a la red”. “España como país no puede no puede permitirse estar sin capacidad eléctrica”, critica.

Sobre la situación en la que vive el país, señala que debe ahora mismo estar teniendo “problemas”: “España debe tener un superávit muy alto para poder admitir todas las inversiones extranjeras o todas las inversiones que puedan hacer las empresas españolas porque realmente ahora mismo estamos teniendo inconvenientes”.

“España no puede permitirse estar sin capacidad eléctrica. Eso lo tienen los países ya en desarrollo, incluso eso superado porque están ya en desarrollo y lo primero que hacen es tener una infraestructura energética porque sin luz hoy por hoy poca cosa puedes hacer”, critica.

Sobre la posible causa del apagón, Aparicio indica que no es momento de especular sin tener idea de lo ocurrido, pero sí asegura que se tiene que dar una “explicación fehaciente”: “Necesitamos una explicación lo más ceñida a la realidad, que la sepamos comprender y la sepamos entender y digan por qué eso no va a volver a suceder”. “No es momento de estar tirando balones fuera como lo están haciendo”, asegura.

Es importante recalcar el impacto económico que supuso para las empresas. Así, en palabras sobre el estudio realizado por el estudio de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), señala que la pérdida en España fue de un 0,1% del PIB. “Eso es una barbaridad” señala.

El reto del absentismo laboral

Esa falta de red eléctrica no es el único reto y preocupación con la que cuentan los empresarios de Castilla y León. De hecho, cuestiones como el absentismo laboral, la ciberseguridad, y la "excesiva" regulación forman parte de las claves con las que tienen que convivir diariamente.

El absentismo laboral es una de las cuestiones en las que debe trabajar ya no solo la administración territorial sino la estatal. "No se puede seguir así. Porque, claro, 1.400.000 personas todos los días faltan al trabajo en España sin que en muchas ocasiones se sepa por qué", critica.

Sobre las bajas y las posibles razones por las que un trabajador deja de acudir a su puesto de trabajo recalca que, aunque en algunas ocasiones sí están controladas, en otras no. "Cuando un trabajador dice me encuentro mal y ese día no voy a trabajar es un problema. Si se da capacidad a las mutuas con los médicos de cabecera, creo que avanzaríamos muchísimo en solucionarlos", indica.

Pero al mismo tiempo que aporta diversas posibles soluciones a este reto al que se enfrentan diariamente las empresas, critica que desde la propia administración "no hay voluntad de hacer algo". "Si desde la administración central no se toman decisiones que puedan corregir la situación, lo que hay que hacer es ir pensando en nosotros, ver y aliarnos con los gobiernos autonómicos", indica.

"Debemos ver cómo trabajar y destapar esa bolsa de fraude que hay con el absentismo laboral que está perjudicando muchísimo a la competitividad empresarial de las empresas españolas y eso hace que al final estemos a la cola en todos los parámetros económicos", sentencia.

Otro de los retos es la ciberseguridad, que según señala, genera un frente "muy diabólico". "Es un verdadero problema ya que está comprobado que al 90% de las empresas que les han hackeado, que incluso han pagado con las extorsiones que les ponen, ese 90% de las empresas han desaparecido en seis meses", sentencia.

Por otro lado, y no menos importante, destaca la "excesiva" regulación en la que viven las empresas, algo que se debe "atajar y cortar".

"Ya Europa se está empezando a soltar un poco de lastre y a no regular tanto y a aplicar la normativa sin una regulación muy extensa y muy densa", indica. Una circunstancia que plantea que se ponga en marcha también en España.

"No se puede etiquetar un yogurt con 17 normas diferentes de las comunidades autónomas. El fabricante del yogurt acaba desesperado y acaba teniendo unos costes brutales", critica.

Situación económica de CyL

Sobre cómo se encuentra la Comunidad en materia económica y previsión para los próximos años, el presidente de CEOE CyL destaca que se trata de una "grata excepción" a la situación de España, ya que la economía está creciendo y "va como un tiro".

Destaca que la perspectiva de futuro es que no se trunque con la falta de energía que resalta: "Nos puede jugar una mala pasada si no tenemos en poco tiempo una red eléctrica corregida y aumentada con más capacidad".

En materia de empleo destaca que Castilla y León cuenta con un problema de atracción de talento, algo que debería mejorar y variar para que los jóvenes y personal cualificado decidan quedarse en la Comunidad.

Después de conseguir que los empleados decidan quedarse con Castilla y León como opción para desarrollar su trayectoria profesional, Aparicio destaca que es importante darles la oportunidad de ascender y crecer. "Es clave dar estabilidad pero que no solo se quede ahí y que puedan crecer en la empresa", indica.