El impacto de los aranceles de Trump ya está aquí: denuncian la cancelación de pedidos a bodegas de Castilla y León

El impacto Trump no se ha hecho esperar. Los aranceles del 20% a los productos europeos oficializados por el presidente de los Estados Unidos este jueves ya comienzan a tener repercusión. Y es que COAG Castilla y León ha denunciado que importadores vinícolas del país americano han comenzado a paralizar pedidos a bodegas de la Comunidad.

A través de un comunicado remitido a los medios de organización, han desvelado que bodegas de la DO Toro, que no quieren significarse para no ahondar más en el problema, han comunicado a COAG que sus importadores habituales de EEUU han anulado ya varios pedidos hasta conocer finalmente lo que ocurrirá con los aranceles de Trump.

Para el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, la guerra comercial provocada por Trump es un "despropósito sin sentido que no va a beneficiar a nadie", tampoco a los propios consumidores estadounidenses. "Supone un auténtico revolcón para la Organización Mundial del Comercio (OMC)", ha añadido.

En un acto con una puesta de escena al más puro estilo de Trump, el presidente de EEUU calificó las relaciones comerciales con la Unión Europea de la siguiente forma: "Uno piensa que la Unión Europea es nuestra amiga, pero nos estafan. Es muy triste. Nos cobran un (arancel del) 39% y nosotros les vamos a cobrar 20%".

Para COAG, EEUU parece "desengancharse del mundo" y ha cargado contra el revuelo que pueden provocar estas "ocurrencias trumpistas", recordando que los expertos en economía las tachan de "desafortunadas y terraplanistas".

Desde la Opa garantizan que no van a "tolerar que ningún eslabón de la cadena agroalimentaria especule con esta situación y utilice de manera injustificada los aranceles para presionar a la baja los precios pagados en el campo".

En este sentido, han reclamado a la UE y al Gobierno de España "firmeza para desplegar todas las herramientas diplomáticas a su alcance y normalizar cuanto antes las relaciones comerciales entre Europa y EEUU".

Desde la Opa han resaltado que Castilla y León exportó durante el pasado año a EEUU 113.869,04 millones de euros en el capítulo de alimentación, bebidas y tabaco, es decir, en productos agroalimentarios. De ellos, 34 millones correspondieron al sector del vino.

Una vez desglosado el ranking, está encabezado por los preparados alimenticios (35 millones), seguido de las bebidas (31M€), y la carne (13M€), según los datos a los que ha accedido COAG a través de fuentes oficiales.

Por provincias, apuntan que Palencia destaca sobre el resto gracias a la exportación de productos de cereales y pastelería, un epígrafe que supone 31 millones de los 56 totales que vende a EEUU la provincia.

Valladolid, con 20 millones, y Salamanca, con 13, siguen a Palencia en el ranking total. En 2024, la Comunidad ha exportado a EEUU cuatro veces lo que importó: vendió 113 millones, casi el 4% de la venta agroalimentaria total española, que fue de 3.426 millones, según los datos difundidos por COAG.