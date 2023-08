CCOO exige un plan de viabilidad a Losan tras rechazar propuesta de ERTE que afectaría a 108 trabajadores

Comisiones Obreras de Castilla y León ha rechazado el ERTE planteado por Tableros Losan, que afectaría a 108 de las 168 personas de la plantilla, tras una reunión entre la dirección de Losan y el comité de empresa, que se prolongó por más de cuatro horas y culminó sin llegar a un acuerdo.

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo, propuesto por la empresa la semana pasada, originalmente afectaría a la totalidad de la plantilla compuesta por 168 empleados. No obstante, esta cifra se ha reducido a 108 en la última versión del plan, una modificación que, según Óscar Ferrero, el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO del Hábitat CyL, sigue siendo "inaceptable".

La propuesta de Losan ha sido divulgada en tres categorías fundamentales. La primera se refiere a los operarios que trabajan en la línea de aglomerados, laboratorio y Sierra Anthon, que estarían afectados al 100% durante un año a partir del 6 de septiembre de 2023 hasta el 7 de septiembre de 2024.

El segundo bloque involucra al parque de la empresa, donde de un total de 29 empleados, 9 se verían afectados por el ERTE al 100%. Los afectados en esta categoría tendrían la opción de participar en programas de formación como alternativa para evitar la aplicación del expediente temporal.

El tercer bloque incluye al equipo de cogeneración, formado por 12 trabajadores que trabajan en turnos rotativos. En este caso, 3 empleados por turno se verían afectados en un patrón de rotación cada 6 semanas, con una reducción de jornada del 50%.

Por otro lado, los trabajadores de mantenimiento (electricistas y mecánicos), que suman 29 en total y trabajan en turnos de mañana y tarde, se verían afectados en un 75% y 7 de ellos en un 35%.

En las áreas de estructura, melamina, logística y forestales no se prevén afectaciones, mientras que 6 empleados se encuentran en situación de prejubilación y una persona está destinada a otro centro de trabajo.

Óscar Ferrero subrayó que la dirección de la empresa no ha considerado adecuadamente la situación de la compañía, ya que la "falta de claridad en los porcentajes demuestra que no existe un plan de viabilidad real por parte de Losan". Además, destacó la situación de trabajadores con más de 50 años de edad y una larga antigüedad en la empresa, que no cuentan con medidas o alternativas a pesar de su contribución.

En respuesta, CCOO ha instado a la dirección a proponer un enfoque diferente que incluya bajas incentivadas y salidas voluntarias y negociadas para los empleados. Ferrero recordó que la empresa levantó un ERTE el 19 de abril y, tan solo cuatro meses después, vuelve a plantear uno nuevo con perspectivas desalentadoras.

En este contexto, Óscar Ferrero afirmó que CCOO no firmará el expediente propuesto por la dirección en las distintas líneas de negocio. La semana continuará con una nueva reunión el jueves, donde Ferrero buscará propuestas más sólidas para los trabajadores afectados, quienes han contribuido durante años a la empresa y podrían sufrir este ERTE debido a una situación que escapa a su control.

El enfoque central del problema radica en la obsolescencia de la línea de aglomerados, que ha sido negligida por la empresa, como puntualizó el sindicalista. En última instancia, Ferrero reiteró que CCOO lucha por el mantenimiento del empleo pleno y que "prevalezca la cordura".

Sigue los temas que te interesan