Llega el estancamiento económico a Castilla y León: será de las comunidades que menos crezca en 2023

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo tiene claro: el PIB de Castilla y León será uno de los que menos crezca en 2023, tal y como ya avanzó este periódico el pasado mes de septiembre cuando la presidenta de esta entidad, Cristina Herrero, anunció que la Comunidad entraría en "recesión técnica en 2023".

Los datos que maneja la AIReF ponen de manifiesto el estancamiento económico al que se enfrenta Castilla y León tras dos años marcados por una crisis que comenzó durante la pandemia y que han tenido como consecuencia que el PIB de la Comunidad haya sido el que menos ha crecido en 2021 con un 4,3% frente al 5,5% registrado de media en España.

Sin embargo, la Comunidad fue capaz de recuperar el 100% del PIB perdido entonces. Pero las tensiones inflacionistas y las crisis de las materias primas han lastrado la producción y estrangulado el consumo, por lo que se espera que el crecimiento de la Comunidad sea de tan sólo el 0,6% el próximo año (una décima por debajo de la media nacional). Previsiones que sitúan la Comunidad sólo por delante de Murcia y País Vasco que experimentarán crecimientos una décima por debajo, mientras que Galicia compartiría escenario con Castilla y León en estos términos.

Además, el último informe de la AIReF estima que la tasa de empleo se sitúe en el entorno del 0,3%, si bien es cierto que hay comunidades autónomas que ya esperan anotarse resultados negativos como Navarra, Asturias o el País Vasco.

El pasado 12 de diciembre era el propio consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien se mostraba muy prudente a la hora de descartar una recesión en Castilla y León en un encuentro informativo organizado por Europa Press al que asistió junto a representantes de los empresarios y autónomos.

A dicho encuentro acudieron tanto CEOE Castilla y León como ATA en términos nacionales, quienes sin embargo consideraron que había motivos para creer que se podría sortear un crecimiento negativo.

Cierto es que las previsiones de la AIReF apuntan a un escenario de estancamiento dado el leve crecimiento del PIB que estiman para Castilla y León en 2023, pero las cifras pueden dar vuelcos significativos de un mes a otro dado el extremadamente volátil escenario geopolítico y económico en el que se encuentran prácticamente todas las economías occidentales, muy marcadas por la guerra en Ucrania.

Respecto a la deuda que la AIReF calcula para Castilla y León durante el próximo ejercicio, rondaría el 20,4% del PIB. Un dato que contrasta con el endeudamiento de otras comunidades autónomas como el País Vasco, que no llega al 12%, si bien se encuentra mejor posicionada que la de Valencia que roza el 44% de su Producto Interior Bruto.

En este contexto, el Colegio de Economistas de Valladolid, Zamora y Palencia (Ecova), también lleva prácticamente desde el estallido de la guerra en Ucrania advirtiendo de que la economía de Castilla y León se enfrenta a un escenario "complejo" sin descartar una "recesión" debido, sobre todo, a la incertidumbre de los mercados, la inflación, el coste de las materias primas y la caída del consumo.

(Ampliación) El PIB de Castilla y León registra el menor incremento de España en 2021, con el 4,3% frente al 5,5% de la media nacional

La renta per cápita se sitúa en 24.428 euros, por debajo de los 25.498 euros del conjunto del país, y muy alejado de los 32.430 de la UE-27

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León registró el menor incremento de España en 2021, con el 4,3 por ciento frente al 5,5 por ciento de la media nacional. Un año que, a nivel general, estuvo marcado por la recuperación económica tras el desplome del PIB en 2020 por la pandemia del COVID. En cifras absolutas, el PIB autonómico alcanzó los 58.119 millones de euros, frente a los 54.822,7 millones registrados en el ejercicio anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística que publicó la Contabilidad Regional de España del año 2021 y que fue recogida por la Agencia Ical.

Las comunidades autónomas que registraron los mayores aumentos de su PIB en términos de volumen en el año 2021 fueron Baleares (10,7 por ciento), Canarias (7 por ciento), Navarra (5,9 por ciento) y Cataluña (5,8 por ciento). Por su parte, las regiones que registraron menor disminución real de su PIB fueron Castilla y León (4,3 por ciento), Aragón (4,4 por ciento), La Rioja (4,5 por ciento) y Extremadura (4,6 por ciento). El INE destacó que las diez regiones que crecieron por debajo de la media en 2021 habían registrado una disminución de su PIB menor que la del total nacional en 2020. Por su parte, diez territorios presentaron incrementos de su PIB superiores al de la Unión Europea (UE-27), que fue del 5,4 por ciento. Además, diez territorios (Baleares, Canarias, Navarra, Cataluña, Cantabria, Valencia, Andalucía, Asturias, País Vasco y Madrid) presentaron incrementos de su PIB superiores a la de la UE, que fue del 5,4 por ciento.

El PIB per cápita se situó en la Comunidad en 24.428 euros, por debajo de los 25.498 euros de la media nacional, y muy alejado de los 32.430 de la UE-27. Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2021, con 34.821 euros por habitante. Por detrás, se situaron País Vasco (32.925 euros) y Navarra (31.024 euros). Por su parte, las regiones con menor PIB per cápita fueron Andalucía (con 18.906 euros) y Canarias (18.990).

En términos relativos, el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid fue un 36,6 por ciento superior a la media nacional en 2021; el de País Vasco, un 29,1,3 por ciento y el de Navarra, un 21,7 por ciento mayor. En el extremo opuesto, el PIB por habitante de Andalucía se situó un 25,9 por debajo mientras que el de Canarias, un 25,5 por ciento y el de Extremadura, un 25,2 por ciento.

Además, los hogares de Castilla y León tuvieron en 2020 una renta disponible por habitante de 16.277 euros, un poco por encima de la media nacional (15.817 euros) y muy lejos de País Vasco (20.479 euros) y Madrid (19.470 euros per cápita).

El INE explicó que la revisión se produce una vez que se ha incorporado al proceso de compilación de los agregados económicos la información actualizada de la serie 2019-2020 de la Contabilidad Nacional Anual publicada en diciembre del año pasado. En concreto, precisó que el ejercicio de referencia 2019 tiene el carácter de definitivo, el 2020 de provisional y el 2021 de avance.

Según esos datos, el Producto Interior Bruto en Castilla y León aumentó un 2,1 por ciento en 2019 mientras y bajó un 8,3 por ciento en 2020. En cuanto al año 2021, la economía autonómica subió un seis por ciento.

