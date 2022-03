Barcones: "La Junta aún no ha asignado convocatorias importantes de los Next Generation"

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha comparecido hoy en Valladolid para informar de cómo van a gestionarse los Fondos Next Generation, así como ha aprovechado para pedirle a la Junta de Castilla y León que "gestione cuanto antes estas ayudas europeas".

"Nos preocupa cómo todas las comunidades autónomas abren las convocatorias y la Junta de Castilla y León no lo hace", ha indicado. "Si llega un plazo y no has gestionado estas ayudas, tienes que devolverlo y encima se penalizarán futuras entregas según la normativa europea", ha señalado.

De hecho, Barcones ha indicado que hay "algunas convocatorias de los grandes programas del Plan de Recuperación cuyos fondos ya le han sido transferidos como el Programa de Rehabilitación Energética de Viviendas y Edificios en municipios de reto demográfico (PREE 5.000) con 11 millones de euros, que sí han sido gestionados ya por el resto de las comunidades autónomas ", y aún no por Castilla y León.

Asimismo, ha señalado que la Junta de Castilla y León "tampoco ha publicado la convocatoria del Programa de rehabilitación residencial y vivienda social dotada con 62,6 millones de euros para 2021".

En este sentido, ha aprovechado para lanzar un mensaje al presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, para que "acabe con la interinidad de Gobierno autonómico lo antes posible", en relación con el efecto que esto podría tener en una gestión más eficaz y rápida de los Next Generation.

Virginia Barcones y Emilio Álvarez Villazán

Cuarta comunidad con mayor tasa per cápita

La Comunidad recibió durante el pasado año del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia un total de 951,5 millones de euros, de los cuales 742 millones corresponden al reparto de las conferencias sectoriales y concesiones directas y, el resto a actuaciones gestionadas directamente por la Administración General del Estado.

"Es la quinta comunidad autónoma que más fondos ha recibido en 2021 procedentes del Plan España Puede. Además, es la cuarta comunidad autónoma que más dinero per cápita ha recibido durante el año pasado, con 311,35 euros por habitante".

Barcones ha querido responder así a las constantes acusaciones del Gobierno regional, sobre todo durante las pasadas elecciones, de que la Comunidad estaba recibiendo un peor trato en el reparto de estas ayudas, añadiendo que "los datos desmontan" ese argumentario.

De estos 951,5 millones de euros suponen el 1,73% del PIB regional, el 7,74% del presupuesto del Gobierno de la Comunidad para 2021 y el 141% sobre las inversiones presupuestadas para 2021.

A España llegarán 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, de los cuales "corresponde a las comunidades autónomas gestionar el 54% del total". Los primeros 70.000 millones de euros son a fondo perdido y la otra mitad se asignará en forma de créditos.

A día de hoy han llegado a España los primeros 20.000 millones de euros, de los cuales "el 91% ya han sido autorizados", ha indicado Barcones.

Castilla y León, muy bien posicionada

Barcones ha puesto de manifiesto que Castilla y León es una comunidad en la que "los centros de conocimiento y las empresas de Castilla y León se encuentran muy bien posicionados para participar en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, los PERTE, dada la capacidad demostrada de movilizar recursos en los ámbitos en los que estos se desarrollan".

Estos ámbitos son el vehículo eléctrico y conectado, dado el peso de la industria de la automoción en Castilla y León; las energías renovables y de almacenamiento, dado que la Comunidad es líder en renovables en España; la Salud, el sector agroalimentario y la nueva economía de la lengua, cuestión última en la que la delegada del Gobierno hizo hincapié para "aprovechar como motor económico que Castilla y León es la cuna del español".

Modernización del sistema productivo

Si algo se ha repetido desde el comienzo de la aprobación de estas ayudas europeas, es que su objetivo no es poner 'parches' a la economía tras las devastadoras consecuencias económicas de la irrupción del coronavirus, sino "modernizar el sistema productivo" para adaptarlo a una nueva economía marcada por los objetivos de la Agenda 2030.

"Somos el único país de la UE en presentar una Estrategia de Transición Justa. Así, la comarca leonesa del Bierzo, Palencia y la zona de Garoña en Burgos, recibirán 300 millones de euros para impulsar la creación de un nuevo tejido económico tras las decisiones de cierre de la industria del carbón y nuclear en beneficio de la descarbonización" y donde "ya se han invertido 58 millones de euros durante 2021".

PERTE de la automoción

El sector de la automoción pasa en estos momentos por un momento muy delicado en toda Europa no sólo por la crisis de los semiconductores sino, además, por la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos en España, con una inflación del 7,4% en febrero y que influye directamente en las ventas de automóviles, a lo que ahora se le añade la incertidumbre generada en los mercados por la invasión de Rusia en Ucrania.

De hecho, ayer mismo el clúster de automoción de Castilla y León (Facyl) se reunía en Burgos para abordar la situación en la que se encuentra esta industria y cómo afecta el actual escenario bélico en Ucrania, que no se sabe lo que podría alargarse, a las compañías de esta industria presentes en la Comunidad y con intereses en la zona.

En este sentido, Barcones no ha podido adelantar qué importe de los casi 24.000 millones de euros que en total se movilizarán para el PERTE de automoción, van a destinarse a Castilla y León "dado que son las propias empresas las que tienen que presentar sus proyectos, pero es de esperar que sea una cantidad muy importante".

Según cálculos del Gobierno de Pedro Sánchez, este PERTE generará cerca de 140.000 empleos en España, muchos de los cuales corresponderían a Castilla y León dado el importante ecosistema de automoción ubicado en esta Comunidad. El objetivo es "convertir España en el Hub de electromovilidad de Europa".

450 millones en Transición Verde

Los Fondos para la Recuperación se articulan "en diez palancas" para afrontar la nueva economía, que tendrá que ser "respetuosa con el medioambiente y circular", ha confirmado Barcones.

El sector agropecuario, con un peso del 14% de la economía de Castilla y León y que también se encuentra en un profundo proceso de cambio y adaptación a un aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales, especialmente del agua, ha recibido del Gobierno central el pasado año 54,6 millones y 90 millones para la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Además, en 2021, se han licitado inversiones por algo más de 20,4 millones de euros para la mejora de infraestructuras en Castilla y León gestionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ADIF. En este ámbito, hasta 2026, están previstas actuaciones de ejecución directa AGE en infraestructuras en Castilla y León por un importe de 484 millones.

