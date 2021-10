La ocupación de las casas rurales roza el 90% en Castilla y León este puente

La ocupación de las casas rurales durante el puente de Todos los Santos alcanza un 87,9 por ciento en Castilla y León, mientras que en el conjunto estatal el porcentaje llega al 76 por ciento , según el portal Tuscasasrurales.com. Aún a falta de contabilizar las reservas de última hora que pueden incrementar la ocupación, este es uno de los puentes clave para el turismo rural en la Comunidad.

Luis Ángel Chico, presidente de la Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de Turismo Rural de Castilla y León, confirma que "en nuestra asociación se ha conseguido cerca del 90% de ocupación y en algunas zonas incluso el 100%. No sabemos exactamente cuál es el motivo pero sí que es cierto que la gente ha tomado este fin de semana, que era un poco atípico, como un fin de semana de salida general. Hace muchos años el puente de Los Santos era un fin de semana prácticamente normal, no había mucho movimiento porque la gente acudía a los cementerios y no iba a las casas rurales".

En cuanto a lo que buscan los clientes para pasar un fin de semana en un alojamiento rural de Castilla y León, Chico cree que "la gente va buscando ya la comodidad de una casa que tenga buena calefacción, chimenea, parrilla o barbacoa y sobre todo que tenga posibilidad de hacer actividades para los más pequeños. También demanda mucho visitas a bodegas y catas, y rutas de senderismo. En cualquier caso es importante ofrecerles alternativas de ocio para pasar el tiempo".

Desde Tuscasasrurales.com, coinciden plenamente con el presidente de ACALTUR en las características más demandadas por los viajeros que han decidido practicar turismo rural durante el puente de Todos los Santos. Éstas son: barbacoa, que admita animales y que cuente con chimenea. Tal es así que incrementan su ocupación un 5 por ciento de media respecto de los alojamientos que no disponen de esas características.

A pocos días para que lleguen estas fechas vacacionales, la ocupación media de los alojamientos rurales entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre es 30 puntos superior a la registrada en 2020.

Según la plataforma de casas rurales, este gran aumento viene motivado principalmente debido a que el año pasado muchas comunidades autónomas tenían prohibidos los desplazamientos, lo que provocó que las reservas descendieran.

Durante el puente de Todos los Santos, la Comunidad Foral de Navarra es la que lidera la ocupación de toda España, con un 94,42 por ciento, seguida de otras comunidades como Cataluña, con un 88,8 por ciento, Castilla y León (87,49 por ciento), Extremadura (87,06 por ciento) y La Rioja (85,8 por ciento).

Por otro lado, las comunidades que registran un menor porcentaje de ocupación durante el puente son Islas Baleares (61,1 por ciento), Galicia (57,8 por ciento) y Asturias con un 47,47 por ciento.

En cuanto a provincias, y al incluirse las autonomías uniprovinciales, Navarra se sitúa como la provincia con mayor ocupación durante el puente con un 94,42 por ciento, seguida de otras como Huelva, (94,28 por ciento), Toledo (93,95 por ciento), Barcelona (93,69 por ciento), Zamora (93,25 por ciento) y Segovia (92,83 por ciento).

Luis Ángel Chico añade que "desde nuestro sector hemos visto un pequeño repunte importante en las reservas y en la demanda por parte de los clientes de los alojamientos rurales. Esperamos que con este puente y en lo sucesivo Castilla y León vuelva a ser líder en ocupación y por supuesto en pernoctaciones"

