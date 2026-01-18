La burgalesa Cristina Gutiérrez cierra el Dakar en undécima posición y forma parte del triunfo histórico de Dacia

La burgalesa Cristina Gutiérrez celebra el triunfo de Dacia en el final del Dakar 2026, este sábado

El Rally Dakar concluyó este sábado en Yanbu con la 11ª posición en la clasificación general de la burgalesa Cristina Gutiérrez y su copiloto Pablo Moreno Huete, el mejor resultado de la piloto desde su llegada a la categoría Ultimate. La dupla cerró la última especial en 10ª posición, tras una jornada rápida y técnica alrededor de la costa del mar Rojo.

La 13ª etapa, con 138 kilómetros totales y 105 cronometrados, combinó pistas sinuosas entre valles y un tramo final rápido junto al litoral, en un recorrido que exigió precisión y buena gestión del ritmo. Gutiérrez completó la especial sin contratiempos, culminando un Dakar marcado por la regularidad y la constancia.

Con este resultado, Cristina Gutiérrez confirmó su consolidación en la categoría reina, tras un rally en el que mantuvo presencia continuada en posiciones competitivas y finalizó a las puertas del Top 10 absoluto. “Somos una familia. Todo el trabajo de estos dos años nos ha traído hasta aquí. Nos sentimos parte de esta victoria”, declaró la piloto tras la llegada a meta.

El Dakar 2026 quedó además marcado por el primer triunfo histórico de Dacia en la prueba, logrado por Nasser Al-Attiyah y Fabian Lurquin, que conquistaron el Touareg absoluto en el segundo año del proyecto Dacia Sandriders en Ultimate. Gutiérrez subrayó el carácter colectivo del éxito y destacó el esfuerzo del equipo durante toda la temporada.

La edición 2026 supuso el Dakar más sólido de la trayectoria de Cristina Gutiérrez en Ultimate, con una actuación basada en la fiabilidad, la gestión y el trabajo en equipo, factores que le permitieron cerrar la prueba entre la élite del rally raid mundial.