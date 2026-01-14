Susto de la burgalesa Cristina Gutiérrez en el Dakar 2026: sufre una dura vuelta de campana en la décima etapa

La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez, junto a su copiloto Pablo Moreno, logró completar este miércoles la décima etapa del Rally Dakar 2026, segunda parte de la etapa maratón, pese a sufrir un vuelco en el kilómetro siete de la especial, después de haber cedido piezas de su vehículo para que su compañero de equipo Sébastien Loeb pudiera reparar su coche durante la noche.

Tal y como destacan desde el equipo de Gutiérrez, la jornada, disputada íntegramente en la zona de Bisha, contó con 420 kilómetros cronometrados para los coches y estuvo marcada por la arena blanda, las dunas y una navegación compleja, factores que provocaron numerosos incidentes y cambios en la clasificación general.

La jornada comenzó mucho antes del amanecer. Tras completar una sólida novena etapa, el vivac-refugio se convirtió en escenario de una auténtica carrera contrarreloj. El equipo Dacia tuvo que afrontar la reparación de la dirección asistida del coche de Sébastien Loeb, utilizando manguitos procedentes del vehículo de Cristina Gutiérrez y otras piezas recuperadas del camión de asistencia y del propio Sandrider de la piloto española.

“Cuando llegamos al campamento vimos que Seb no tenía dirección asistida y que la pieza rota no estaba en el camión. La decisión fue clara: ayudar al equipo, aunque eso nos dejase en una situación muy complicada. Fue una locura absoluta. Al final nos dormimos a las dos de la mañana y a las seis ya estábamos de pie para salir a una etapa que sabíamos que iba a ser muy complicada”, explicaba Cristina.

La especial no pudo comenzar peor. En el kilómetro 7, en una zona de arena muy blanda, el coche sufrió una vuelta de campana. Aunque tanto Cristina como Pablo Moreno salieron ilesos, el accidente los dejó sin las dos ruedas de repuesto y con la ventanilla dañada, obligando a completar prácticamente toda la etapa tragando polvo y arena. “El coche hizo un gesto muy feo, desllantamos y dimos un pequeño vuelco. No pasó nada, pero nos quedamos sin ruedas de repuesto y toda la etapa fue con polvo y arena entrando al coche”, relató Cristina.

A pesar del duro contratiempo, la tripulación logró volver a pista y continuar hasta meta, perdiendo 42 minutos respecto al líder en una etapa que castigó duramente a muchos de los favoritos.

Supervivencia en Bisha

La décima etapa del Dakar 2026 volvió a hacer estragos en la clasificación general. Mientras Mathieu Serradori lograba la primera victoria francesa de esta edición con Century, Nasser Al-Attiyah recuperaba el liderato tras una jornada magistral. Por contra, Carlos Sainz, Mattias Ekström y otros aspirantes perdían mucho tiempo por errores de navegación y problemas mecánicos.

En este contexto, el abandono no fue una opción para Cristina Gutiérrez. Su capacidad para reparar, adaptarse y resistir permitió salvar una jornada extremadamente adversa y mantenerse en la 14ª posición de la general, en una edición marcada por la dureza, el nivel competitivo y la exigencia mecánica.

“Con todo el nivelazo que hay y todo lo que hemos pasado, tenemos que estar orgullosos de estar donde estamos. Aún quedan días y seguimos en lucha”, concluía la piloto burgalesa.

Etapa 11

La undécima etapa del Rally Dakar 2026 unirá Bisha y Al Henakiyah, con 536 kilómetros de enlace y 346 kilómetros de especial. Aunque el terreno permitirá mantener un ritmo elevado, la gran cantidad de cruces, desvíos y bifurcaciones convertirá la navegación en el principal desafío del día. La concentración y la gestión del cansancio serán claves para llegar sin daños al vivac en una etapa larga y mentalmente agotadora.