La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez se mantiene firme en el Dakar y consolida su puesto en el Top 15

El Dakar entra en su tramo decisivo y Cristina Gutiérrez sigue respondiendo con solidez. La piloto burgalesa ha completado la séptima etapa del Dakar 2026, la primera tras la jornada de descanso, y lo ha hecho reafirmando su progresión hasta instalarse entre las quince primeras de la clasificación general.

Junto a su copiloto Pablo Moreno, Gutiérrez ha afrontado una de las etapas más largas de esta edición, con 877 kilómetros de recorrido total, entre Riad y Wadi Ad-Dawasir, de los que 459 han sido cronometrados.

Una jornada exigente tanto física como mentalmente, marcada por pistas rápidas, arena y largos enlaces.

Cristina Gutiérrez, en la séptima etapa del Dakar

La etapa no ha estado exenta de dificultades. La burgalesa ha tenido que convivir durante toda la especial con problemas de frenos, a los que se ha sumado un pinchazo en los kilómetros finales, lo que le ha hecho perder tiempo en una jornada ya de por sí muy dura. Aun así, la gestión del ritmo y la constancia han permitido al equipo cerrar la etapa en 20.ª posición.

Ese resultado le permite escalar hasta la 14.ª plaza de la general, a 39 minutos del liderato y con el Top 10 a poco más de diez minutos, cuando el rally encara ya su segunda semana.

Junto a su copiloto, Pablo Moreno

“Ha sido una etapa incómoda, con problemas durante toda la especial, pero seguimos empujando y el equipo está trabajando muy bien”, ha explicado Cristina Gutiérrez, que mantiene el optimismo y la ambición intactos de cara a los próximos días.

El Dakar afronta ahora la octava etapa, la más larga de esta edición, con salida y llegada en Wadi Ad-Dawasir, un recorrido pensado para pilotos completos, donde la gestión volverá a ser clave. Ahí, la piloto burgalesa buscará seguir convirtiendo la regularidad en su mejor aliada para cerrar otro Dakar sólido.