Cristina Gutiérrez: "Este Dakar puedo conseguir una victoria de etapa y tengo oportunidades y confianza de estar en el Top10"

Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) es una piloto a la que nunca nadie le ha regalado nada. Todo lo que ha logrado se lo ha tenido que buscar sola, por sus propios medios. Y ella misma lo reivindica: "He tenido que buscarme la vida desde pequeña". Quizás, por eso sus éxitos, que no son pocos, tienen tanto mérito.

La burgalesa sabe lo que es romper barreras en el Rally Dakar, la carrera más dura del mundo. Y sabe lo que es celebrar victorias e incluso un título, el que consiguió en el año 2024 en la categoría T3. Sin embargo, ninguno de esos triunfos ha conseguido saciar las ganas que tiene de seguir brillando.

Con esa ambición dio el año pasado el salto a la categoría reina, pilotando un T1+ del equipo oficial de Dacia. Una muestra de confianza por parte de la marca sin precedentes. Y un gesto que se interpretó en toda la caravana del Dakar como de aperturismo del mundo del motor hacia el deporte femenino.

Cris era la figura perfecta para liderar este cambio necesario: una piloto joven, con proyección y cuyo talento ha estado siempre fuera de toda duda. Sin embargo, esta no era una oportunidad de cara a la galería. Era un reto mayúsculo ya que la burgalesa aceptaba compartir equipo con dos leyendas como Nasser Al-Attiyah y Sebastien Loeb.

Y por si fuera poco, Dacia, en su aspiración por llevarse el título para justificar la gran inversión de su magnánimo proyecto, ha doblado su apuesta fichando a un cuarto piloto para este año. Se trata de Lucas Moraes, flamante Campeón del Mundo de Rally Raid, precisamente por delante de Nasser, a quien birló el título en la última prueba del Rally de Marruecos.

Además de todos los rivales que tendrá fuera, con nombres como Carlos Sainz, Nani Roma, Mattias Ekstrom, Henk Lategan, Seth Quintero o Yazeed Al-Rjahi, Cris tendrá en su propia familia una constelación de talento y a la competencia más feroz. Por ello, hacerse un hueco entre tanto gallo no será fácil. No obstante, la piloto española sabe bien lo que es tener que sacar los codos para decir 'aquí estoy yo', ya que es algo que lleva haciendo desde que era una niña, siempre en un mundo de hombres.

De momento, las cosas le han ido bien en este 2025, una vez superó un aciago Dakar en el que tuvo que decir adiós a sus aspiraciones a las primeras de cambio por un problema en su Sandrider. Lo más difícil fue el prolongado parón, ya que Cris no pudo subirse a su Dacia hasta el mes de septiembre, cuando compitió en el Rally de Portugal.

Un sexto puesto allí y otro Top10 en Marruecos para cerrar su preparación ante los rivales más potentes avalan los sueños y aspiraciones de la piloto de Dacia, quien espera poder tener la libertad suficiente para correr en igualdad de condiciones y oportunidades que sus compañeros. El objetivo es poder terminar el que será su décimo Dakar consecutivo, un hito al alcance de muy pocas leyendas.

De ser así, la burgalesa se ve afrontando retos importantes y dando alguna sorpresa, tal y como confiesa a EL ESPAÑOL días antes de volar a Arabia Saudí para subirse al coche y surfear de nuevo entre las dunas del desierto. Y es que Cris ya cuenta las horas para iniciar una nueva aventura mientras exprime sus últimos momentos en casa con su familia y amigos.

La piloto Cristina Gutiérrez durante una entrevista con EL ESPAÑOL Laura Mateo EL ESPAÑOL

Cris, aunque eres muy joven todavía, este próximo año 2026 va a llegar un número mágico para ti, que es el del décimo Dakar. Y además de manera consecutiva.

¿Te imaginabas cuando empezaste poder llegar a estas cifras tan importantes, sobre todo teniendo en cuenta que todavía eres una piloto con mucha trayectoria por delante?​

Recuerdo mi primer Dakar, sobre todo cuando me preguntabais cuál era mi objetivo, que por supuesto era terminar, pero también había otro objetivo que era intentar mantenerme en la carrera porque era lo que me hacía ilusión y lo que siempre me ha movido.

Y al final, 10 años después, ver que han sido 10 seguidos es en cierta manera un objetivo cumplido y que me propuse desde el principio porque sé que esta carrera ya es difícil terminarla, pero también es muy difícil mantenerse y volver cada año.​

En todos estos años evidentemente ha habido momentos muy buenos, victorias, incluso ganar el Dakar, pero ¿con qué recuerdos te quedas o con qué momentos te quedas de toda esta trayectoria? Sobre todo pensando en eso, en lo difícil que es cada año sacar un proyecto y que seguramente sea la parte que menos llega al aficionado.​

Han sido unos 10 años de altibajos, de idas y venidas, de subidas y bajadas. Al final, como dices y conoces, el Dakar es una prueba con mucha logística. Son muchos recursos invertidos para solo una carrera en todo el año y que igual te obliga a quitarte otras cosas que, si estuviera en otra disciplina, podría hacer.

Entonces, sí que es verdad que el objetivo siempre ha sido el Dakar y, a lo largo del camino, han venido historias muy chulas, como aquel segundo Dakar que conseguimos acabar aún sin dormir durante tres días. Historias de superación que al final es lo que es el Dakar: encontrarte situaciones y saber solventarlas.

Puedo decir que he madurado con la carrera, en las buenas y en las malas. Siempre hay que intentar quedarse con lo positivo y el Dakar me ha enseñado a vivir, a ser de una manera en mi vida personal también y sí que es cierto que hemos ido madurando con la carrera y es algo que me hace sentir orgullosa.​

Centrándonos en el presente, este 2025 ha sido bastante completo para ti. ¿Cómo definirías tu año? Has tenido resultados positivos en Portugal y Marruecos. ¿Cómo has visto tu evolución desde que saliste del último Dakar?​

Ha sido corto, pero intenso, porque es verdad que he hecho dos pruebas de todo el Campeonato del Mundo y obviamente siempre queremos más, ¿no? Los pilotos siempre queremos hacer más kilómetros y cuando ves a tus compañeros que están haciendo más kilómetros que tú, te queda ese recelo.

Pero también ha sido intenso porque, como dices, en las carreras de Portugal y Marruecos, sin haber hecho prácticamente nada antes, solo un par de test con el equipo, hemos estado en buenas posiciones, siempre entre los 10 primeros, y eso tiene mucho valor porque hoy en día en el Dakar hay unos 15 o 20 pilotos rapidísimos que luchan por ganar cada etapa.

Entonces, estar en un ritmo de los 10 primeros es un ritmo muy alto. Pese a no correr todo lo que corren mis compañeros y todo lo que desearía he ido aprovechando todo lo que me ha dado el equipo, tanto dentro del coche como fuera, porque también hemos pasado muchas horas con ingenieros y mecánicos para intentar evolucionar esa parte de conducción que consideraba que hacía falta para estar al nivel del Top10.​

¿Cómo hace un piloto que se prepara para el Dakar para aguantar durante todos esos meses en los que no se puede subir al coche? Al final, teniendo solo una carrera o un test, y muchas veces ni siquiera eso, podéis exprimir el coche y podéis sacar todo vuestro talento.

Estamos acostumbrados a competiciones como la Fórmula 1 o MotoGP donde un piloto está compitiendo durante 10 u 11 meses al año entre test y carreras, y vosotros tenéis que sacarlo todo en tres días de preparación antes de llegar a un Dakar.​

Es algo que incluso cuando he hablado con compañeros míos del Dakar de motos se sorprenden y te dicen: 'ah, ¿pero desde que embarcáis el coche ya no cogéis nada?'. Y 'no, no'. Entonces es algo con lo que he convivido desde que empecé el Dakar.

Para nosotros es normal y no lo es, porque no debería ser normal, ¿no? Lo que pasa es que entrenar con este tipo de coches es muy complicado porque logísticamente hay que mover a muchos ingenieros, muchos mecánicos, llevar el coche de un lado a otro cuesta mucho dinero y los recursos son limitados.

Obviamente, si estar dentro de un equipo oficial es limitado, imagínate no estar dentro de un equipo oficial. Por suerte o por desgracia conozco muy bien el estar ahora mismo en un equipo oficial, pero también conozco muy bien el no estar y centrar todo tu año en correr y, claro, cuando llegas a correr, como dices, darlo todo.

Entonces yo creo que lo importante es saber los recursos que tienes, organizarte muy bien y sobre todo prepararte fuera del coche todo lo que puedas: ver onboards, hablar con ingenieros, ver por dónde podemos mejorar, cómo estoy haciendo la conducción cuando tengo tiempo para hacer test y cómo la podría mejorar... Todo ese tiempo fuera del coche también es muy importante para que cuando tengas la oportunidad de subirte sepas exactamente lo que tienes que hacer.

La base del año pasado era buena, pero hemos hecho el coche más duro y fiable.

¿Dónde te sientes más a gusto con el coche? ¿Dónde crees que están sus puntos fuertes y, sobre todo, qué evolución has visto del 2025 al 2026?​

Lo bueno es que ya la base del año pasado era muy buena y, haciendo carreras y yendo a diferentes puntos del mundo, hemos visto que, sobre todo a nivel exterior, hacía falta algún cambio: aligerar pesos, abrir algo más de hueco para aerodinámica y refrigeración.

Hemos ido cambiando ciertos puntos del coche que considerábamos que iban a hacer que el funcionamiento fuera mejor, que las temperaturas del coche fueran mejor. Son pequeños cambios, pero siempre respetando la base, que considerábamos que era muy buena, y simplemente intentamos hacer el coche aún más fiable y aún más duro para aguantar todo lo que tiene que aguantar.​

Otro momento importante del año para ti ha sido la confirmación de que estarás hasta 2027 en este proyecto. ¿Qué significa para ti y en qué cambia tu manera de enfocar tanto el presente como el futuro?​

Significa que me dan la confianza que un piloto necesita, porque al final cuando tienes un proyecto de años te lo puedes tomar con más calma para entender y asimilar los conceptos y, sobre todo, hacer que tu año esté enfocado puramente al tema deportivo y no tanto a buscar otro proyecto o encontrar sponsors para financiarte.

Entiendo que en 2027 tendré que pasar otra vez por toda esta vorágine de emociones, pero mientras tanto estoy supercentrada a nivel deportivo y ahora mismo lo único que me preocupa es conducir e intentar hacerlo lo mejor que pueda.​

Me decías que los resultados habían sido positivos. En general, todos los pilotos de Dacia habéis conseguido buenos resultados. ¿Cómo ves al equipo en su aspiración por ganar ese primer Dakar en este nuevo proyecto?​

Sobre todo nos veo muy unidos porque con la incorporación de Lucas (Moraes) creo que nos hemos hecho un equipo aún más sólido y más fuerte. También llevar cuatro coches hace que tengamos más oportunidades de que, si pasa algo a alguien, haya más coches que puedan brindar ayuda. Como otras estructuras como Ford o Toyota, que tienen un montón de coches, era imprescindible contar con cuatro coches en el equipo.

Y el equipo, imagínate, con Sebastien (Loeb), Nasser (Al-Attiyah), Lucas y yo, estamos todos con muchas ganas, pero también miras a tu alrededor y te puedes imaginar que el nivel que hay es increíble. Creo que hay que pensar más en el día a día y en ir sacando los días limpios y sin problemas y, seguramente, con el talento y la velocidad que tienen mis compañeros, podamos hacer grandes cosas.​

Me imagino que habrá sido importante el fichaje de Lucas después de ganar el Campeonato del Mundo. ¿Sé puede contar cómo te enteraste, si te sorprendió, si sabías algo ya antes de que fuera oficial...?

Al final también es más competencia dentro del equipo. Ya tenías a Nasser y a Sebastien, que son dos leyendas, y encima te traen otro piloto puntero. No sé cómo lo ves desde ese punto de vista...​

Sí que sabía que querían incorporar un cuarto coche, esto antes de que fuera oficial. Obviamente nos lo comunican a nosotros y sinceramente me pareció muy buena idea porque creo que era vital para poder ganar un Dakar con el equipo el contar con más coches. Si hay más coches, si te pasa algo en algún momento, tienes más oportunidad de ver a un compañero.

Y Lucas, a nivel personal, es una persona muy agradable de trato, muy simpática y además muy competitiva, así que lo recibí con alegría de que fuéramos cuatro y creo que es una buena idea por parte del equipo. Es verdad que la competitividad está fuera y dentro de mi equipo, mires donde mires siempre hay gente muy top, pero siempre es bueno que los mejores estén en tu equipo porque al final tienes más oportunidades de ganar el Dakar con el equipo.

El equipo Sandrider de Dacia en el Rally de Marruecos con Cristina Gutiérrez al frente. Imagen cedida / Media Sandriders (Dacia)

Respecto a tu papel este año, que ya estás más rodada con el Dacia y con el equipo, ¿tienes permiso para ser protagonista y para pelear en igualdad de condiciones con el resto de tus compañeros? ¿O si todavía queda un poco ahí esa rémora de ayudar a Nasser y a Loeb?​

En principio no tengo ahora mismo ningún tipo de orden. Sí que es cierto que entiendo que, siendo pilotos como Nasser y Sebastien, depende de cómo nos encontremos o en qué situación estemos en carrera, el equipo vea más lógico que prestemos ayuda. No sé cómo sucederán las cosas en la carrera, porque nunca sabes.

Mira, el año pasado pensé que iba a tener más tiempo para estar corriendo libre, pero al final me tuvieron que parar porque tuvieron un problema. También te digo, en Marruecos no hubo ningún problema. Hay años en los que las carreras son limpias y ojalá pueda correr con libertad y con las mismas oportunidades, que al final es lo que nos gusta.​

Respecto a ese capítulo siempre incierto de los objetivos, ¿sientes que este año puede ser en el que llegue la victoria de etapa o fijas tu objetivo más en un Top 10?​

No me preocupa en exceso, lo que sí es verdad es que me veo confiada. Por ejemplo, el año pasado en la primera etapa hice un quinto. No está tan lejos poder tener una victoria de etapa, siempre y cuando también me favorezcan un poco las circunstancias de la carrera. No tengo miedo ni presión por hacer ese resultado porque creo que lo podemos conseguir y ojalá venga este año porque sería algo increíble.

Y luego, a nivel general, depende de cómo sea la carrera, pero desde luego tengo oportunidades y tengo confianza de hacer un Top 10, siempre y cuando la carrera sea limpia. O incluso más, porque en Marruecos creo que hicimos varios Top 10 y había muchos competidores que van a estar en el Dakar, así que confianza tenemos; otra cosa es lo que vaya sucediendo.​

Y respecto a los competidores, ¿dónde crees que está el principal adversario? ¿Quizás en Toyota? ¿Te decantas más por Ford?​

Yo me estoy decantando más bien por Toyota, pero más que nada por la experiencia que tienen dentro del Dakar y dentro del rally raid en general. Y luego, aparte, hay un ejército de Toyotas que cuando falla uno, a los cinco minutos seguro va a haber otro Toyota.

En ese sentido sí que es verdad que tienen cierta ventaja, pero no hay que descartar a Ford porque vienen con pilotos increíbles y también han hecho muchas mejoras en el coche por lo que he escuchado, así que no hay que fiarse de ninguno.​

Respecto al recorrido, de lo poco que se sabe hasta ahora, seguramente va a ser un Dakar muy duro. Parece que va a haber menos dunas y, a priori, por lo que se ha dicho, quizás más navegación.

¿Qué feeling te da a ti el recorrido? ¿Desconfías un poco de que parece que no se ven obstáculos tan grandes como el Empty Quarter y eso puede hacer que os los encontréis una vez estéis en carrera y que por lo tanto sean más difíciles de gestionar?​

Llevo 10 años y siempre que nos dicen que 'no es para tanto', luego nos meten dos garras, así que no me fío mucho de lo que nos han preparado, porque seguro que, vale, no hay tantas dunas, pero seguro que hay piedras, va a haber muchos pinchazos... Al final, las dunas son una conducción muy difícil y sufres mucho, pero es verdad que no te dejan tirado.

Si pinchas tres ruedas y no hay nadie detrás, estás out, o sea que hay que tener mucho respeto a esas zonas de Arabia Saudí donde las rocas son matadoras, porque, aparte de destrozarte el cuerpo, puedes acabar con el coche bastante destartalado.

Lo bueno es que este año, y creo que es positivo, han separado las maratón en las dos semanas, porque el año pasado hizo mucho daño que fuera tan duro desde el principio. En ese sentido es más equilibrado, pero entre navegación y piedras vamos a tener un Dakar durillo seguro.

Yo sí creía que necesitábamos poder comunicar mejor lo que pasa en la carrera. Eso suma aficionados.

¿Y dónde crees que se desenvuelve mejor el Dacia, en las piedras o en las dunas? ¿Qué crees que os va mejor a vosotros?​

Es un coche bastante equilibrado, no te diría que va mejor en un tramo o en otro o en un tipo de superficie u otro. Hemos intentado que el set up que ponemos al salir sea un set up que igual no es lo mejor en cada cosa, pero sí lo más equilibrado para que en cualquier superficie funcione perfecto.​

Sí, mejor un 8 en todo que un 10 en algo, ¿no?​

Exacto, exacto. Así que yo creo que vamos con un coche muy equilibrado.​

Lo que sí que parece que va a mejorar con el nuevo recorrido son las comunicaciones. ¿No sé si esto ha sido un poco petición de los pilotos, equipos, de la caravana del Dakar o si ha sido simplemente decisión de carrera? Entiendo que es algo que celebráis, el hecho de que este año sea más fácil todo el tema logístico.​

Yo, personalmente, sí que comenté que necesitábamos poder comunicar todo lo que iba pasando, porque al final, si no podemos comunicar al exterior lo que hacemos y lo que está pasando, nos vamos a seguir unos a otros y no tiene mucho sentido, ¿no? Entiendo que por un lado buscaban la aventura y la incomunicación como en esos años en África en los que no se sabía mucho de nada.

Pero creo que hoy en día no podemos evitar ir en la corriente tecnológica y poder comunicar en todas nuestras redes sociales cada día sin problemas lo que va sucediendo en la carrera. Eso va a hacer que sumemos más aficionados. Al final, el mundo del motor es muy limitado y por mi parte me gustaría que todo el mundo conociera esta carrera porque es súperbonita de seguir.​

Queda ya poco para que os marchéis a Arabia. No sé si tienes ya avanzada la maleta. ¿Qué suele haber en la maleta de Cris Gutiérrez antes de un Dakar siempre?

Aguacates (risas).​

Sobre todo para las etapas maratón, ¿no?​

Sí, el desayuno para mí es muy importante y el día 30 sí que me cargo como seis kilos de aguacates porque uno al día cae. Así, a nivel curiosidad. Pero por el resto suelo meter cosas que allí no puedes encontrar, medicamentos o ropa más para la maratón porque hace bastante frío y me suelo abrigar bastante.

Ya mandamos parte de la maleta junto con la caravana, aprovechamos a mandarlo en el barco. Y luego la otra parte, que son cosas que igual se ponen malas o que solo puedo llevar ahora, la dejo para final de año.

Cristina Gutiérrez y su copiloto Pablo Moreno Huete. Imagen cedida / Media Sandriders (Dacia)

¿Qué planning tienes de aquí hasta que voléis en estas semanas que quedan, tanto de preparación como de mentalización para entrar ya en la competición? ¿Cómo van a ser tus días de aquí a empezar el Dakar?​

Sigo entrenando a tope. Este último tramo estamos intentando apretar al máximo a nivel físico. Luego, muy tranquila en casa con mis padres, mis hermanos, amigos... Son fechas que invitan a eso. Ya me he acostumbrado a tener medias Navidades que duran hasta el día 25 y a partir del 25 es modo focus y el 30 ya volamos.​

Justo eso te quería preguntar ya para terminar. Si los pilotos del Dakar estáis un poco insensibilizados con las Navidades. Al final, sabiendo que Año Nuevo y esas fechas no las podéis pasar en casa, ¿aprovecháis más para coger un poco el calor de la familia en esos días previos antes de volar y llevároslo un poco en el depósito, para ir consumiendo un poquito cada día que estáis allí hasta que podáis volver?​

Sí, intentamos aprovechar al máximo las Navidades. Me gustaría poder tenerlas hasta el día 1 o 2, por lo menos, pero podría ser peor. Hubo un año que nos tuvimos que ir el 25 y eso sí que fue un poco más duro. Al menos ahora nos dejan hasta el 30 y Año Nuevo y Nochevieja los pasamos allí en modo arábico.​

Bueno, eso es buena señal. Eso es que siguen cayendo más Dakares.​

Eso es verdad (risas).​