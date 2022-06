El lateral brasileño Henrique Petter, segundo fichaje del Atlético Valladolid

El Recoletas Atlético Valladolid sigue apuntalando la plantilla de cara a la próxima campaña 2022-23 con la incorporación del lateral izquierdo Henrique Petter Solenta, que procede del Acanor Novás Valinox de la División de Honor Plata, competición en la que posee una amplia experiencia.

Henrique José Petter Solenta, es un jugador brasileño nacido en la localidad de Concórdia (08/04/1997). Con 25 años y 1,93 de estatura, llegó a España en la temporada 2016-17 con 19 años procedente del Esporte Clube Pinheiros, para jugar en el Villa de Aranda en Liga Asobal, club donde permaneció la siguiente temporada a pesar del descenso a División de Honor Plata.

Tras su paso por la entidad arandina, Petter siguió en Castilla y León militando en Plata una campaña en BM Zamora (2018-19) y después comenzó su etapa en el Acanor Novás Valinox, donde ha permanecido las tres últimas temporadas. Con el cuadro gallego esta temporada 21-22, Petter ha anotado 91 goles para una media de 3,8 por partido, repartidos en 63 en 14 encuentros en el Grupo A de la primera fase y en 28 en 10 choques en la segunda, en el grupo por el título y ascenso.

Petter es internacional con la selección de Brasil en categoría junior y juvenil, habiendo disputado varios torneos importantes con el combinado brasileño juvenil como fueron en 2014 las Olimpiadas de la Juventud, en 2015 el Panamericano de Venezuela logrando el oro, y el Mundial de Rusia, donde Brasil obtuvo la mejor clasificación de su historia, el 8º puesto. En 2017 ya en categoría junior, logró la medalla de oro en el Panamericano de Paraguay y disputó el Mundial de Argelia.

El entrenador del Recoletas, David Pisonero, ha asegurado que Petter está listo para su regreso a la Liga Sacyr Asobal, “es un jugador versátil con mucha experiencia en Plata, que está preparado para dar el salto y jugar minutos de calidad en Asobal. Es un buen lanzador de media y larga distancia, defensivamente fuerte, rápido en los desplazamientos e inteligente. Nos puede dar mucha versatilidad en la primera línea y afianzar las ausencias de cambios en las transiciones. Es un jugador duro, solvente y del que esperamos que tenga minutos de calidad en Valladolid”, explica el técnico.

Por su parte, el jugador se muestra muy ilusionado con su próxima etapa en el Recoletas, “Novás siempre me ha tratado bien y creo que hemos evolucionado mucho a nivel de club y yo personalmente. Quería dar un paso más, en poco tiempo llegó la oferta de Valladolid y en cuestión de una semana estaba todo cerrado. Es un club en el que siempre he tenido ganas de estar desde que jugué con Aranda en Asobal. Todo el mundo me dijo que era muy bueno ir a Valladolid, la historia, el pabellón y los colores son increíbles. Es un honor jugar allí y demostrar que los brasileños pueden seguir aportando en Valladolid, aunque es una pena que se vaya mi compatriota Patrianova. La liga Asobal ha cambiado bastante, hay mucha gente muy joven y muchos de los jugadores que estaban se han marchado a Alemania o Francia, aunque sigue siendo muy competitiva”, comenta Henrique Petter.

Sigue los temas que te interesan