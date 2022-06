Mi primera vez a los 35 años: la boxeadora vallisoletana que cumple su sueño

Siempre hay una primera vez para todo en esta vida, pero cuando la ilusión tarda en llegar 35 años, está claro que el estómago siente algo más que mariposas. Así es como se sentirá este viernes 10 de junio la vallisoletana Isabel Rivero, que debutará en un combate profesional de boxeo. Será su momento y, por supuesto, lo que degustar como un manjar. 72 horas antes de su estreno en la Cúpula del Milenio, El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León le ha acompañado en su preparación en el gimnasio Shotokan.

El momento se ha hecho esperar, y no solo en años, sino en semanas, ya que la pelea estaba fijada para el pasado mes de abril pero diferentes circunstancias lo habían evitado. “Ha tardado tanto que todavía no me lo puedo ni creer. Es como estar en una nube”, asegura. Nadie podría pensar que esa muchacha que comenzó a subirse al ring para “desestresarse” de su trabajo, acabaría siendo profesional.

Será un momento histórico para la componente del Fight Club Segovia, ya que es la primera boxeadora profesional vallisoletana y la segunda de Castilla y León tras el debut hace unos meses de la leonesa Silvia León.

Isabel Rivero durante un combate BEATRIZ PARIS

'Trabajadora de día y boxeadora de noche'

Rivero, la 'Finita' como así se la conoce por sus pocos kilos, 46, aunque ella tiene que competir en menos de 48 kilos, se convirtió en una ‘trabajadora de día y boxeadora de noche’ que en solo cuatro años se ha hecho un hueco dentro del mundo de las 16 cuerdas. Trabaja como investigadora de una empresa farmacéutica en el parque Tecnológico de Boecillo, pero a ella le gusta el guante. En su palmarés ya cuenta con la Copa Iberdrola 2020, el segundo puesto en la Liga Iberdrola 2020 o el bronce en el Campeonato de España de clubes en 2021. Atrás quedan sus inicios en La Campiña cuando entrenaba solo con hombres ante la ausencia de mujeres en este deporte y donde recibió el directo de un deporte que cuando se conoce, no se puede abandonar.

Isabel Rivero, la 'finita'

Enfrente tendrá a una púgil albanesa que ya cuenta con dos peleas profesionales. Rivero la tiene estudiada: “Tira muchas manos y es valiente”, así que tiene claro que la medicina contra eso será “bailar” y mucho. Es decir, poner en marcha una estrategia de moverse mucho en el ring “porque físicamente es más fuerte”.

Cuando el árbitro anuncie el comienzo del combate pasarán muchas cosas por su cabeza. Sobre todo horas y horas de sacrificio y esfuerzo donde su entrenador Diego Uceda, de Segovia, ha sido su principal apoyo. “Él me ha hecho seguir cuando tenía la motivación por los suelos. Él me ha aguantado en mis malos momentos y en los momentos de bajón”. Y por supuesto, su familia. “No es fácil decir en casa que vas a ser boxeadora”, y es que aunque la sociedad avanza a pasos agigantados todavía se mira con recelo que una mujer practique este deporte. Lamentablemente no cuenta con espónsor que puedan echarle una mano en sus gastos de preparación.

Velada histórica en Valladolid

Una noche que quedará en su memoria y en la de los cada vez más aficionados vallisoletanos al ring. Isa estará junto al actual campeón de España de peso superpluma, el vallisoletano Salvi Jiménez, quien será la estrella de la velada del año en Castilla y León al defender el título ante Kevin Baldospino.

Velada en la Cúpula del Milenio

Isa Rivero ha entrenado mucho durante los últimos cuatro años, ha realizado muchas peleas en el gimnasio de manera amateur, más de 20, pero nunca había competido de forma profesional. “Todo deportista quiere competir, entiendo a los que no, pero si te gusta mucho un deporte tengo claro que el objetivo es competir. Cuando una cosa se te queda corta, tienes que subir un escalón, y eso es lo que me ha pasado a mí, que necesitaba el competir”.

¿Y después del viernes qué? Pues la vallisoletana lo tiene claro: “Si no salimos muy mal, seguiremos intentándolo”.

Sigue los temas que te interesan