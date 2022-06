Otro apasionante fin de semana para el Vino Toro Caja Rural

El Vino Toro Caja Rural vivió otro apasionante fin de semana, cargado de actividad, de emoción y de satisfacciones en forma de podiums, donde Verónica Sánchez Romero se proclamaba campeona de España Master F45 Carreras de Montaña, en una grandísima carrera de la fondista salmantina. Algo a lo que ya nos tiene acostumbrados, pues en cada prueba que disputa da cuanto tiene dentro, en pro del mejor resultado, para satisfacción personal, y en la localidad albaceteña de Riopar, donde se celebró el Campeonato de Carreras Montaña, la actuación de Verónica Sanchez rozó la excelencia.

La atleta lograba entrar por línea de meta, entre las 20 primeras clasificadas, dato a tener en cuenta, ya que se disputa la prueba conjuntamente, las categorías Absoluta, Sub 23, Sub 20, Sub 18 y por supuesto la Master. La fondista del Vino Toro Caja Rural, entraba en 20ª posición, para proclamarse campeona de España Master F45, parando el crono en 1 h. 48' 25", que sería el tiempo empleado en recorrer los 18.5 kilómetros por montaña.

VIII Cto de España Sub 18 de Federaciones Autonómicas

El fondista del Vino Toro Caja Rural Óscar Mendoza Rodríguez tuvo una actuación notable representando a Castilla y León en el Campeonato de España Sub 18 de Federaciones, donde realizaría una meritoria carrera en los 2.000 metros obstáculos, disputando hasta el final un cuarto puesto muy merecido.

Fue una disputada carrera, en la que el obstaculero del club estuvo con el grupo de cabeza durante buena parte de las cinco vueltas de la prueba, hasta que a falta de dos vueltas el trío que subiría a podium diera un acelerón, al cual no pudo responder Óscar Mendoza, quedándose como quinto clasificado. El navarro Mikel Abad García, que en una dura pugna entre ambos se decantó del lado del fondista del Vino Toro Caja Rural, logrando una meritoria cuarta posición con un crono de 6.09.70, ligeramente superior a su marca personal.

Todos los participantes salieron a pista después de haber caído una fuerte tromba de agua, padeciendo la incertidumbre de saber a qué hora se disputaría la prueba, por lo que el mérito de todos ellos es realmente encomiable. El vencedor de los 2.000 metros obstáculos sería el catalán Aniol Clavell Clotet con 5.58.41, segundo sería el atleta del País Vasco Manex Civico Urretabizkaia con 5,58.51 y en el tercer lugar lo hacía el murciano Petros Sánchez Ropero, con 6.04.32.

Cto. de Castilla y León Sub 10 y Sub 12

El Vino Toro Caja Rural sumó cuatro medallas en el Campeonato autonómico sub 10 y sub 12, que se celebró en las pistas Río Esgueva de Valladolid, como preámbulo del Campeonato de España de selecciones sub 18, que se celebraba más tarde. Y es que la nueva semilla de la escuela de atletismo del Vino Toro Caja Rural empieza a asomarse queriendo buscar un sitio en en el competitivo espacio atlético de la Comunidad.

Fueron dos platas y dos bronces, a cargo de Paula Martínez Martín, que lo haría por partida doble, se colgaba la plata en el salto de Longitud con un mejor salto de 3.32, que sería marca personal, y se colgaba también el bronce en los 500 ml. para lograr otra marca personal con 1.36.05. Laura Prieto Galindo también tendría el honor de subir al podio como 3ª en el lanzamiento de Jabalina Vortex, con un mejor lanzamiento de 18.35, para colgarse la medalla de bronce.

Y por último el cuarteto del 4x50 femenino se proclamaba subcampeón de Castilla y León. El equipo lo compusieron, Mayte Escudero Martin, Isabel Garcia Sanchez, Laura Prieto Galindo y Paula Martinez Martinez, que lucieron su flamante medalla de plata, su crono fue de 33.96.

Campeonato Autonómico Máster

Ávila fue un año más el escenario del Campeonato Autonómico Máster, donde el Vino Toro Caja Rural estuvo representado por cinco de sus Master, que lograron subir hasta en siete ocasiones. Así Juan Luis Herrero que lograba dos oros, pues lograría la victoria en los 400 ml. y en el lanzamiento de disco, en su división de Edad M55, con 1.02.90 y 25 37, respectivamente. Óscar David Flores Blanco también simultanearía pruebas, tomaría parte en los 200 ml y en los 400 ml. y en ambas pruebas, se colgaba sendas preseas, plata en los 400 ml. y bronce en su división de edad. Máster 50 en los 200 ml. con unos registros de 1.01.74 y 29.04, respectivamente.

En los 1500 ml. dos serían los corredores del club toresano que tomaron parte y ambos lograron subirse al podio en sus respectivas categorías de división master. Jorge Alonso Díez era 1º Master M40, parando el crono en 4.22.25 y Javier Sanz Sanfructuoso que subiría al podio como 2º en la M45, con un crono de 4.45.48, y por último Rubén García Martín, que sería de la partida en el salto de longitud, logrando con mejor salto de 4,30, la medalla de bronce.

XXIV Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca 'Memorial Carlos Gil Pérez'

Las pistas del Helmántico volvieron a ser testigo de una nueva edición del trofeo de atletismo Ciudad de Salamanca 'Memorial Carlos Gil Pérez', trofeo que año tras año reúne a una numero de atletas de primerísima categoría del mundo del atletismo, y que a su vez rinde homenaje al que fuera alma mater del atletismo salmantino, Carlos Gil Pérez.

Y como no podía ser de otra manera el Vino Toro Caja Rural quiso estar presente una vez más. En esta ocasión, tomaron parte en los 800 ml. Javier Montero Castillejo y Adrián España Dos Santos, con suerte desigual para ellos, mientras el mediofondista salmantino Javier Montero Castillejo, firmaba una espectacular carrera, para ser la primera vez que corría un 800, con el fin de ir cogiendo velocidad competitiva de cara al campeonato de españa sub 20, paraba el crono en unos magníficos 1.55.31, la de arena sería para Adrián España Dos Santos, que se tuvo que conformar con un crono de 2.00.19.

En los 800 ml. femenino tomaría parte Andrea Pérez Gómez, en una carrera donde se formaron dos grupos, quedando la mediofondista del club toresano en el segundo de ellos, que unido a las rachas de viento que por momentos aparecían, de ahí que no pudo mejorar su marca personal, teniéndose que conformar con un crono de 2.24.04. Jonatan Garcia Vergel tomaba parte en la 5ª y última de las series con la intención de mejorar su crono de 22.32, pero no tuvo su mejor día y se tendría que conformar con algunas décimas más, paraba el crono en 22.67.

Una de las pruebas estelares de la edición del trofeo de este año sin lugar a dudas era el salto de longitud, con la participación de los mejores saltadores de longitud de España, Eusebio Caceres y Héctor Santos Llorente. Y tanto que lo demostraron, pues ambos salieron del las pistas del Helmántico con las dos mejores marcas de la temporada al aire libre. Eusebio Caceres se alzaría con la victoria con un mejor salto de 8.13, secundado por Hector Santos con 8.10, seguidos muy de cerca por el cubano Lester Alcides Lescay con 8.07, que veía como se le escapaba la victoria en los últimos saltos, después de haber ido dominando el concurso desde el primer salto.

Tomaba parte en él también, el saltador del club toresano Pablo Benítez García, que tomaba parte en uno de los mejores concursos en los que se puede ver como espectador, no se amilanó en ningún momento, y aunque era consciente que no era su juego, realizaría un gran concurso con tres saltos por encima de su mejor marca de la temporada, para lograr un mejor salto de 7.01 y ser octavo en un super concurso de longitud, el presenciado ayer en nuestra Comunidad.

