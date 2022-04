Denunciado un entrenador de Castilla y León por falsificar su pasaporte COVID: "no me voy a vacunar"

La Real Federación Española de Balonmano ha denunciado al entrenador del Club Deportivo Balonmano Delicias, así como de la Selección Cadete Masculino de la Federación Territorial de Castilla y León, Joaquín Velasco Reguera, por un presunto delito de falsedad documental, al no corresponder su certificado oficial de vacunación COVID-19.

El día 9 de abril de 2022, la Delegada de Cumplimiento del Protocolo COVID-19 comprobó que, el certificado de vacunación subido a la plataforma por D. Joaquín Velasco Reguera, inscrito en el C.E.S.A. 2022 en calidad de Entrenador de la Selección Cadete Masculino de la Federación de Castilla y León, que se encontraba disputando su primer partido oficial del Campeonato, se correspondía con la identidad de otra persona diferente, por lo que se procedió a poner dicha circunstancia en conocimiento de los servicios jurídicos de la RFEBM, así como del Comité Nacional de Competición.

Una vez ratificado, a través de la verificación del Código QR, que el titular real del certificado no era la persona que lo había presentado ante la RFEBM, el Comité Nacional de Competición procedió a la incoación de expediente disciplinario por infracción muy grave, acordando la medida cautelar de inhabilitación de D. Joaquín Velasco Reguera, lo que fue notificado, de inmediato, tanto al interesado, como al Club Deportivo Balonmano Delicias y a la Federación Territorial de Castilla y León, excluyéndole de la expedición oficial, así como de su participación en todas las actividades deportivas y federativas.

El mismo día 9 de abril, los servicios jurídicos de la RFEBM procedieron a poner en conocimiento de la Guardia Civil, mediante la correspondiente denuncia, los hechos indicados, dado que podrían ser constitutivos de un presunto delito de falsedad documental, lo que ha supuesto la apertura de las correspondientes actuaciones judiciales en el Juzgado de Instrucción competente para ello.

La resolución cautelar del Comité Nacional de Competición no ha sido recurrida por parte del interesado, por lo que se ha convertido en firme y definitiva. Sin embargo, el entrenador, desde su Twitter, ha manifestado su desacuerdo con la iniciativa tomada por la Federación, y ha abierto una plataforma de donaciones para poder costear el litigio.

En sus redes sociales menciona que ha "entrenado durante dos años sin mascarillas, no quiero q muera nadie, y digo nadie, de ninguna manera, no soy responsable de ningun daño, mis padres viven y les he visto todos los días, sigo entrenando Y NO ESTOY VACUNADO NI ME VOY A VACUNAR".

