El VRAC pincha en el estreno

El VRAC no comenzó con buen pie la División de Honor de rugby 2021/2022. El equipo de Diego Merino cayó derrotado en su visita a El Pantano de Villajoyosa frente al recién ascendido La Vila, que se llevó los cuatro puntos. El Quesos sólo pudo sumar el bonus defensivo, si bien tuvo claras opciones de remontada y victoria en las últimas acciones de un encuentro que tuvo de todo.

Y es que en la primera parte, un VRAC que viajó muy mermado por las lesiones y las ausencias de jugadores capitales, tomó una ventaja de 13 puntos que hacían pensar en un triunfo visitante pese a todos los inconvenientes que obligaban a una convocatoria y XV titular, incluso, con jugadores que acaban de finalizar su etapa Sub 18. El Entrepinares comenzó el encuentro con más frialdad que La Vila, y de ahí que desde los castigos concedidos por los alicantinos empezasen a llegar los primeros puntos con el pie. Falló el primer puntapié Taibo, pero no los sucesivos, el primero en el 12 y el segundo en el minuto 29. En defensa, el VRAC apagaba las voluntariosas ofensivas de La Vila y no necesitaba más que puntuales trabajados acercamientos para forzar las indisciplinas que llevaban a las patadas.

Todo siguió igual en el segundo tramo

Así, el 0-6 otorgaba cierta tranquilidad que se multiplicó al borde del descanso con un ensayo que llegó fruto de varias fases hilvanadas por la delantera, que encontró a Adrián Noriega para romper definitivamente a la zaga y conseguir el primer ensayo de la temporada. Balta también sumó la transformación y elevó la renta favorable a un claro 0-13 en el minuto 39 con el que, parecía, se llegaría al descanso. Pero en un abrir y un cerrar de ojos la tranquilidad se esfumó. La Vila no quería irse de vacío al intermedio y aceleró. Arthur Lennon pasó un castigo y pareció quitarle un peso de encima a los suyos, que definitivamente se crecieron y, en la jugada siguiente, ensayaron por medio de Rodrigo Trimboli y con Lennon nuevamente transformando.

La tendencia con la que se llegó al tramo final del primer acto se repitió en los comienzos del segundo. El VRAC pausado y certero desapareció y dejó pasó a un partido repleto de imprecisiones, touches mayoritariamente perdidas y errores constantes. Los papeles parecían invertidos entre el campeón y el recién ascendido. Lennon, erigido en estrella del duelo, encontró zona de marca en el 44, transformó y volteó definitivamente el resultado, que pasó a ser de 17-13. Se entró entonces en una media hora de cansancio y sesteo en la que se jugó muy poco y que penalizó al VRAC, que llegó por debajo a los últimos 15 minutos de partido. Taibo, con un puntapié en el 61, dejó a golpe de victoria al Quesos, pero un nuevo error cedió una opción de transformación a Lennon, que no falló. La certera patada obligaba a los vallisoletanos a un ensayo, por lo menos, para sumar los cuatros puntos. El VRAC lo rozó una y otra vez en diferentes acciones, armando esperanzadores maules desde la touch, pero el error aparecía siempre en el momento decisivo. Así las cosas, el pitido final llegó sin marca final para los queseros, suponiendo la primera derrota del curso, conscientes de las circunstancias y del margen de mejora.

Ficha técnica:

20 - CR La Vila: Agustín Pacheco, Gastón Demergasso, Allan Bakhtaoui, Jacob Maccay, Alejandro Suárez, Joan Tudela, Thomas Lee Jevons, Juan Pablo Demergasso, Francois Calogne, Javier Carrión, Tomas Etcheverry, Gonzalo Silva, Rodrigo Trimboli, Jerry Davoibaravi y Arthur Lennon

También jugaron: Diego Levin, Patrick Medina, Ignacio Caini, Andrea Mastouri y Roberto Ramos

16 - VRAC Quesos Entrepinares: Pablo César Gutiérrez, Adrián Noriega, Alberto Blanco, KaloKalo Gavidi, Sacha Casañas, Rubén Peña, Álvaro Meléndez, Jorge Ortiz, Ignacio Morchón, Javier López, Pedro de la Lastra, Alejandro Alonso, Pablo Gómez, Jaime Moncada y Baltazar Taibo

También jugaron: Pablo Miejimolle, Daniel Stöhr, Gabriel Vélez, Pablo Gil, Nanook del Bosque y Pedro Añíbarro.

Parciales: 0-3, min. 12: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 0-6, min. 29: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 0-13, min. 39: Ensayo de Adrián Noriega y transformación de Baltazar Taibo; 3-13, min. 40: Puntapié de castigo de Arthur Lennon; 10-13, min. 40: Ensayo de Rodrigo Trimboli y transformación de Arthur Lennon; 17-13, min. 44: Ensayo y transformación de Arthur Lennon; 17-16, min. 61: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 20-16, min. 78: Puntapié de castigo de Arthur Lennon

Árbitro: Roger Parera. Amonestó a Thoman Jevons, Jerry Davoibaravi, Pablo César Gutiérrez, Pablo Miejimolle y Adrián Noriega

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la División de Honor 2021/2022 disputado en El Pantano.

