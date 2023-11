El Real Valladolid cuela su propaganda a favor del escudo actual a pesar de negar que fuera a hacer campaña

Las aguas bajan turbias por el Pisuerga. El anuncio de las condiciones del referéndum a la carta sobre el escudo por parte del Real Valladolid no ha sentado nada bien desde el primer momento entre los aficionados. Pero la situación de descontento, no contentos con ello, se va agravando con el paso de las horas. Sobre las 17:00 horas de la tarde, el club ha optado por colar a través de un correo electrónico su particular propaganda justificando el cambio al actual escudo el pasado 2022.

Lo hace menos de 24 horas después de que el directo del Gabinete de la Presidencia, David Espinar, asegurase al ser preguntado por los medios que el club no iba a hacer campaña por ninguna de las dos opciones (ni el actual ni el escudo anterior) ni a posicionarse.

Además, llama especialmente la atención el modus operandi. Por un lado, durante la madrugada del lunes al martes el Real Valladolid remitía a sus aficionados el anuncio de la consulta popular, acompañada de una carta de Ronaldo en la que ya justificaba levemente el cambio. En este caso, el correo no se podía previsualizar correctamente, salía en blanco, y había que pinchar en un enlace para acceder.

Imagen del correo mandado a los aficionados de madrugada anunciando la consulta, donde no se podía previsualizar

[El referéndum a la carta que prepara el Pucela sobre el escudo: 10.976 síes, no votar contará como un 'no' y la consulta será online]

En esta ocasión, y a media tarde, no de madrugada, ha llegado este segundo correo a todos los aficionados, donde se daban las razones de por qué el cambio. Además, es especialmente llamativo que el correo, esta vez, sí se podía visualizar perfectamente una vez abierto.

Cabe recordar que Ronaldo y su equipo han optado, además, por un sistema de consulta que, por ejemplo, no hubiera salido adelante el regreso al escudo anterior del Atlético de Madrid, que ya celebró recientemente un nuevo referéndum con sus aficionados y en el que sí se aprobó el retorno.

De esta manera, para empezar, el Real Valladolid ha anunciado la consulta con apenas dos días de antelación y, asimismo, da tan solo 34 horas a sus abonados para votar. Además, el regreso al escudo anterior solo se aprobará con los votos positivos de la mitad más uno del censo total. Es decir, de los 21.949 aficionados llamados a votar, deberán salir 10.976 síes. El club da sentido a los que decidan no votar, ya que sería como estar a favor del nuevo escudo.

Sumado a esto, el Real Valladolid ha decidido formular la siguiente pregunta en la consulta: "¿Ves imprescindible volver al anterior escudo?". Unos términos que tampoco han gustado a los aficionados, al contar con un claro tendencioso el hecho de hablar de "imprescindible", eliminando la neutralidad de la cuestión.

Correo enviado durante la tarde de este martes a los abonados del Pucela con la propaganda del escudo actual

El proceso, que se iniciará a las 10:00 horas de este jueves, 30 de noviembre, será únicamente online a través del Portal del Blanquivioleta, para el que habrá que estar registrado antes de las 23:59 horas del 29 de noviembre.

Por eso, han sido muchos los aficionados y peñas que se han ofrecido a ayudar a aquellas personas que tengan dudas tanto en el proceso de registro como en la votación, ubicando además puntos de atención presenciales en distintos puntos de la ciudad.

[La afición salta a la acción: Valladolid se empapela de carteles para que la gente vote y las peñas sacan los colores al club]

Los pucelanos decidirán entre este jueves y viernes si regresan a su escudo anterior, pero lo harán con un referéndum que ya tiene prácticmanete las cartas marcadas.

Sigue los temas que te interesan