"Son unos trileros. No es un referéndum democrático legítimo": una de las peñas del Pucela explota contra la consulta sobre el escudo

Aunque el objetivo era amainar las aguas y zanjar la polémica del escudo del Real Valladolid, las condiciones para la consulta vinculante anunciadas por el propio club han tenido, por el momento, un efecto totalmente contrario. "Son unos trileros. No es un referéndum democrático legítimo", ha señalado David, presidente de la peña Dando Guerra, en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

El presidente del Gabinete de la Presidencia del Real Valladolid, David Espinar, anunciaba este mismo lunes las fechas para el referéndum al que están llamados a votar 21.949 abonados que deberán decidir si se mantiene el escudo actual o se vuelve al anterior. Lo ha hecho casi sin margen de maniobra, ya que comenzará el próximo jueves, 30 de noviembre, y con muy poco tiempo para que el aficionado pueda votar, ya que tendrá hasta las 20:00 horas del día siguiente, 1 de diciembre.

Además, la pregunta escogida, con un claro riesgo tendencioso, y el hecho de que sean necesarios 10.976 votos de 'sí' (la mitad del censo más uno), provocando que no participar en la consulta se entenderá como un 'no'... han avivado la polémica sobre un referéndum que parecen hecho a la carta del propio club, más proclive de mantener el actual, a pesar de que niegan hacer campaña en favor de una u otra opción.

El presidente de Dando Guerra, David, en un partido del Real Valladolid en el estadio de la SD Ponferradina Foto cedida

[El referéndum a la carta que prepara el Pucela sobre el escudo: 10.976 síes, no votar contará como un 'no' y la consulta será online]

Estas condiciones no han sido muy bien recibidas por una de las peñas del Real Valladolid, Dando Guerra, quienes a través de su presidente, David, han reconocido a este periódico que "está todo el mundo quemado", al mismo tiempo que han añadido que es "una vergüenza". "Ya se parte de una base con el 'no' por delante. Están poniendo todas las trabas posibles para que no vuelva el anterior porque les costaría dinero y honor", ha recalcado el representante de estos aficionados.

El propio David relata que tras "un año y medio con el ambiente muy caldeado", el club ha aceptado hacer el referéndum, pero ha lamentado que David Espinar ha salido en rueda de prensa "a reírse de todos los aficionados así como de los periodistas presentes".

Califica de "totalmente inaceptables" las condiciones de la consulta vinculante anunciadas por el directivo pucelano y recalca que "en ningún proceso democrático se aplica el resultado al censo", sino que se "valoran únicamente los votos emitidos". "Se nos dijo que iba a ser un proceso limpio, con dos elecciones a elegir: escudo A o escudo B. Hasta en eso nos han engañado", denuncia.

Una de las integrantes de la peña Dando Guerra con una bandera y el escudo antiguo del Real Valladolid Foto cedida

Es, precisamente, la pregunta que se emitirá en la consulta otra de las polémicas que han suscitado el enfado de los aficionados "Meter en la pregunta '¿consideras imprescindible?' ya es manipularlo antes de empezar", asegura David al ser preguntado por este periódico.

Por todo ello, esperan que el club rectifique tanto en el proceso de votación como en los tiempos. "Han tardado año y medio en tomar la decisión para ahora hacerlo deprisa, corriendo y con las cartas marcadas", manifiesta el presidente de Dando Guerra.

Desde Dando Guerra, además de mostrar su "rechazo más absoluto a este paripé", han anunciado que ayudarán a todo el mundo que lo necesite para ejercer su derecho a voto.

Sigue los temas que te interesan