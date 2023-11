El referéndum a la carta que prepara el Pucela sobre el escudo: 10.976 síes, no votar contará como un 'no' y la consulta será online

Un total de 21.949 aficionados del Real Valladolid están llamados a votar para decidir si el club vuelve al escudo inmediatamente posterior al actual o no. Es decir, todos y cada uno de los abonados, independientemente de la edad, salvo los que tengan pequeabono, ya que no les da derecho a asiento. Lo harán con unas reglas un tanto criticadas desde el primer momento en el que el director del Gabinete de la Presidencia, David Espinar, ha dado a conocer las condiciones ante los medios de comunicación.

De primeras, las fechas dadas para esta votación. El anuncio de esta consulta se ha hecho este lunes, 27 de noviembre. El periodo para que cada abonado manifieste su parecer irá desde las 10:00 horas del 30 de noviembre hasta las 20:00 horas del 1 de diciembre. Un total de 34 horas y con apenas cuatro días para poder reflexionar.

Además, todo el proceso se desarrollará a través del Portal Blanquivioleta, donde faltan por registrarse unos 4.000 abonados (que también están llamados a las urnas) y que deberán acceder a la plataforma antes del día marcado. Asimismo, para que se efectúe el cambio deberán producirse la mitad del censo más uno de síes. Es decir, tendrán que votar 'sí' un total de 10.976 abonados. Es importante resaltar que el registro, para los que no lo hayan hecho, deberá hacerse como tarde el jueves 29 de noviembre a las 23:59 horas. Hacerlo más tarde implicará no tener derecho a voto, pero que a efectos prácticos en ese caso vaya a contabilizarse como un 'no' por no participar.

Es este punto uno de los que ha levantado más resquemor, ya que no votar significará votar 'no' a la vuelta del escudo anterior. O lo que es lo mismo, el club da un sentido al parecer de aficionados que quizás les sea indiferente un emblema u otro o, simplemente, no quieran participar en el proceso.

La pregunta formulada que verán en el Portal Blanquivioleta todos los abonados que participen y que deberán responder con un 'sí' o 'no' será la siguiente: "¿Ves imprescindible volver al escudo anterior?". En vez de optar por otras fórmulas más neutras y directas, el club ha escogido una que puede dar lugar a muy diferentes interpretaciones e incluso con un cierto rasgo tendencioso, pues habrá quienes no consideren el tema del escudo como algo imprescindible, pero sí están a favor de regresar al anterior. Aún así, Espinar ha asegurado que no harán campaña para ninguna de las dos opciones.

De la misma manera, preguntado por los medios de comunicación sobre el carácter tendencioso de la cuestión, el directivo pucelano ha reafirmado su postura y ha señalado que la preparación de la pregunta ha sido "un trabajo bastante amplio" y, echando balones fuera, ha añadido que el club quiere que "vote la mayor parte de abonados".

Como es lógico en procesos como esto, los problemas de conexión en la página pueden darse. Por eso, desde el club se habilitará el correo abonados@realvalladolid.es y un número de teléfono que aparecerá en la propia página para resolver cualquier incidencia. También habrá personal en las oficinas físicas del Estadio José Zorrilla si es que el problema no se soluciona vía telefónica para tratar de dar soporte al afectado. Eso sí, todo el proceso será exclusivamente online.

Aunque confían en que la plataforma está preparada para acoger al gran flujo de personas que se espera que participen en la consulta, en caso de que se produzca alguna incidencia de vital relevancia no se descarta que los tiempos de votación puedan ser modificados y se amplíen.

Con todo esto, Espinar ha señalado que la intención es "garantizar un proceso limpio, transparente y accesible" y ha aclarado que esto es un "punto importante dentro de la historia del club". Igualmente, ha explicado que los resultados se darán a conocer "un par de horas después" a la finalización del plazo de la votación.

Todos los abonados en el Portal Blanquivioleta recibirán entre este lunes y mañana martes un correo electrónico anunciando dicha votación, que irá acompañada de una carta del presidente, Ronaldo Nazario, y el enlace a la consulta.

Preguntado de nuevo por los medios sobre el coste que supondría para el Real Valladolid el regreso al escudo anterior, Espinar ha señalado que sería similar al de "un fichaje", sin querer desvelar posteriormente cuál es esa cuantía al ser repreguntado y, además, sin aclarar hasta una tercera repregunta que lógicamente este coste no implicaría nada en la planificación deportiva del equipo. Pero no van a hacer campaña por alguna de las dos opciones, según el propio directivo.

