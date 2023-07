El Real Valladolid se quita de encima a Saidy Janko y enciende la maquinaria de la operación salida

Las oficinas del Real Valladolid no deben estar siendo en estas semanas un lugar tranquilo. Tras el segundo descenso de la era Ronaldo, el director deportivo del club, Fran Sánchez, y su equipo tratan de confeccionar una plantilla competitiva que regrese al equipo blanquivioleta al lugar donde por historia pertenece, la Primera División. En ese arduo trabajo no solo están los fichajes, que han de cumplir sobre el césped para lograr el objetivo, sino que también se encuentra la necesidad de dar puerta a aquellos jugadores con los que no se cuenta y se libere de esta manera masa salarial para poder entrada a otros.

Precisamente, ese es el avance que se ha anunciado este viernes. El Real Valladolid se ha quitado de encima a Saidy Janko tras anunciar el traspaso del jugador al Young Boys suizo, precisamente el club desde donde los pucelanos le ficharon en 2020. Es el primer jugador que sale del equipo con contrato en vigor, pues los primeros en hacerlo fueron Óscar Plano, Roque Mesa, Joaquín Fernández y Álvaro Aguado, quienes acababan su relación contractual y no se decidió renovar.

El lateral derecho, que estuvo cedido la pasada campaña en el Bochum alemán, no ha tenido una buena trayectoria como blanquivioleta. En su primera temporada disputó 19 encuentros en Primera División en los que dio una asistencia, mientras que en la segunda, en la categoría de plata, su rendimiento bajó cualitativamente, así como su presencia, que disminuyó a los 15 partidos jugados con cifras de 0 en el apartado goleador y de asistencias.

También cuenta con una participación en la Copa del Rey. Desde el club blanquivioleta se ha querido agradecer los servicios prestados al futbolista y le han deseado "mucha suerte" tanto a nivel profesional como personal.

En estos momentos, el Real Valladolid también se encuentra trabajando en otras salidas, como pudiera ser la de Iván Fresneda. El canterano es un caramelo que ha llamado a las puertas de grandes equipos de Europa. Las últimas informaciones le sitúan muy cerca del FC Barcelona, después de haber estado prácticamente fichado por el Borussia Dortmund, que ha mostrado mucho interés en el también lateral derecho desde la pasada campaña.

Cabe recordar que su cláusula de recisión es de 20 millones en estos momentos, ya que bajo de los 40 que tenía con el Real Valladolid en la máxima categoría, tal y como ya trasladó el propio Fran Sánchez en una rueda de prensa posterior al descenso. En este contexto, desde la dirección deportiva se trabaja para lograr el mayor rédito económico posible y, quizás, lograr la cesión de algún jugador que pueda sumar a la plantilla de cara a intentar regresar a la élite del fútbol español.

Otro de los que están de actualidad por su posible salida es el delantero canadiense Cyle Larin. El Real Valladolid anunció la ejecución de su opción de compra hace pocos días y han abierto las puertas para escuchar ofertas, pues son conscientes de que con sus números y rendimiento en sus primeros seis meses con la elástica pucelana es muy difícil retener a un jugador de sus características en Segunda División.

Se prevé que el Real Valladolid ingrese una buena cantidad de dinero en este mercado de verano y con él deberá conformar la mejor plantilla posible para pasar los menos apuros posibles y lograr el ascenso a la Primera División cuanto antes.

