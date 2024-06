Dónde están los Sith en 'The Acolyte' y por qué permanecen ocultos durante tanto tiempo en Star Wars

Dónde están los Sith en 'The Acolyte' y por qué han permanecido ocultos hasta ahora en Star Wars

Desde sus orígenes, Star Wars siempre se ha centrado en el conflicto que surgió entre la Fuerza y el lado oscuro. Y aunque la franquicia no ha parado de crecer y cambiar, este principio básico ha permanecido intacto. Sin embargo, los principales enemigos de los Jedi no han sido una constante en la historia. De hecho, aunque los Sith hayan existido a lo largo de toda la línea temporal, desaparecieron durante muchos años.

Esto es algo que se aborda en la película Episodio I: La amenaza fantasma, donde vemos a los Jedi se sorprenderse cuando aparece Darth Maul (Ray Park). Se suponía que los Sith se habían extinguido, y su reaparición les pilla por sorpresa y con la guardia baja.

Aunque esta cuestión se aborde en La amenaza fantasma, lo cierto es que los Sith permanecieron ocultos durante generaciones, aprovechando este tiempo para hacerse más fuertes. Y esta aparente extinción dio pie a un largo periodo de paz conocido como la Era de la Alta República, donde los Jedi pudieron prosperar.

En ese contexto se desarrolla The Acolyte, aunque tal y como sugiere el título, todavía quedan Sith. La serie trata de explorar esta época en la que estaban ocultos y donde el conflicto entre la luz y la oscuridad seguía presente en la narrativa. Teniendo en cuenta que el conflicto es inminente, surge una pregunta: ¿por qué han permanecido ocultos los Sith todo este tiempo?

Concretamente, The Acolyte es un thriller de misterio que lleva a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Aquí, una ex padawan se reúne con su Maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás habían previsto.

Los Jedi pensaron que habían desaparecido En un principio, puede parecer poco sensato por parte de los Jedi llegar a pensar que sus enemigos acérrimos hubieran sido derrotados definitivamente y, en especial, que nunca fueran a resurgir. Pero sí que tenían razones para creer que se habían ido. Los dos grupos que hacen uso de la Fuerza lucharon en las Guerras entre los Jedi y los Sith, pero estos últimos se debilitaron, en parte por culpa de la lucha interna. Los Jedi dieron un golpe casi definitivo en el 1.032 ABY (antes de la Batalla de Yavin), acabando con casi todos los Sith. Después de haber estado tan cerca de destruirlos, los Jedi confiaban en su victoria definitiva, pero no llegó al punto que ellos creían. Darth Bane sobrevivió y cambió la forma de operar de los Sith, conspirando contra los Jedi y tratando de ganar fuerzas de nuevo. ['Ahsoka' está cerca tener segunda temporada: lo que sabemos de la continuación de la serie de Star Wars] Al estudiar los antiguos textos de los Sith, Darth Bane estableció la Regla del Dos , que limitaba el número de Sith a un Maestro y un aprendiz, marcando como requisito que cualquier aspirante tuviera que matar a un Señor Sith para tener el título. Esto no sólo redujo las luchas internas sino que aseguró que cada nuevo Sith que surgía fuera más fuerte que el anterior. También comenzó a llevar a cabo su Gran Plan, en el que quería que los Sith se vengaran de los Jedi corrompiendo la República, destruyendo la Orden Jedi y conquistando la galaxia. Los Jedi descubrieron que Bane había sobrevivido, pero después de su muerte a manos de su aprendiz, los Jedi creyeron que estaban a salvo, porque el aprendiz nunca fue identificado. Durante los siguientes mil años, los Sith permanecieron ocultos, fortaleciéndose y conspirando hasta que Sidious promulgó la venganza de Bane.

Dónde estaban los Sith Fotograma de 'The Acolyte'

Para poder esconderse durante tanto tiempo, los Sith tuvieron mucho talento, pero aun así, se les podía rastrear. El propio Darth Bane fue enterrado en el mundo Sith de Moraband, que aparece en el episodio de la sexta temporada de Star Wars: The Clone Wars, cuando Yoda viaja al planeta en su búsqueda para aprender sobre el poder de la inmortalidad.

Sin embargo, se rumorea que el enfrentamiento final de Bane con su Aprendiz ocurrió en Ambria, un planeta conectado al lado oscuro, por lo que tanto Bane como su Aprendiz (quien supuestamente lo enterró también) tuvieron que haber pasado algo de tiempo en estos planetas.

Esto nos lleva a pensar que hay otros mundos Sith en Star Wars, como por ejemplo el planeta Mustafar, que aparece en La venganza de los Sith y muestra el lugar donde Sidious tiene una base; y Exegol, que aparece en El ascenso de Skywalker y presenta el escondite de Palpatine. Para mantenerse ocultos, los Sith debieron haber utilizado varios escondites para despistar a sus enemigos y, mientras tanto, trataron de mantenerse ocupados.

En este tiempo que estuvieron escondidos, los Sith no estaban totalmente aislados y se dedicaron a preparar el Gran Plan de Bane, que es la base sobre la que se sustentan todas las acciones de Sidious en las precuelas. Es muy probable que, durante los mil años que supuestamente estuvieron extintos, los Sith estuvieron en todas partes, aunque nunca llegaran a ser descubiertos.

Dónde están en 'The Acolyte' 'The Acolyte'

The Acolyte se desarrolla durante esta época en la que los Sith estuvieron desaparecidos, por lo que es imposible que veamos peleas épicas entre un Jedi y un Lord Sith. Sin embargo, el título de la serie sugiere que el problema no son los propios Señores Sith sino el Acólito Sith. Esta distinción aparentemente pequeña permite que los verdaderos Sith permanezcan ocultos y asegura la continuidad de la aparición de Maul en La amenaza fantasma como el primer avistamiento de un Sith en mil años.

Fuera quien fuera el responsable de acabar con los Jedi, los Sith siguen vivos y conspiran desde las sombras. En la serie, los Sith siguen siendo un secreto, por lo que están bien escondidos. Y aunque están trabajando en su plan para destruir a los Jedi, la historia se desarrolla unas décadas antes de que nazca Darth Sidious, lo que significa que aún no están listos para atacar. Esto quiere decir que se desconoce el paradero de los Sith en The Acolyte, pero eso no significa que sean incapaces de hacer algo contra los Jedi.