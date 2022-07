La rajada del ‘capitán’ Alberto Marcos contra el Pucela de Ronaldo: “Hundir a nuestros canteranos"

Las aguas del Pisuerga andan muy movidas en el Real Valladolid de Ronaldo. La afición sigue sin perdonar el cambio de escudo que el club blanquivioleta ha realizado y algunos cambios dentro de la dirección deportiva. Uno de los más sonados ha sido prescindir de Alberto Marcos, el eterno capitán de la entidad que hace unas semanas cerró una etapa exitosa en el club como director de la cantera durante cinco años. Pues bien, hoy, en redes sociales, el madrileño no se ha mordido la lengua para analizar lo que está pasando.

Una decisión que muchos aficionados vallisoletanos no entiende. “A pesar del ascenso es curioso ver como Ronaldo se está cargando la identidad del Real Valladolid. Cambia el escudo en contra de la opinión popular, inunda el club de brasileños y echa a Alberto Marcos, promotor de esta generación dorada de canteranos pucelanos”, criticó un usuario de Twitter. Y es aquí cuando el que fuera lateral izquierdo dio su versión. “Buenos días, que prescindan de mí no hay problema, pero hundir a nuestros canteranos. Los años trabajados han demostrado que no están por debajo de ninguna institución, y resulta que valen para las selecciones nacionales y a nosotros no, Terrible. Luego queremos ser club formador”.

Respuesta de Alberto Marcos

Una rajada con todas las letras de Alberto Marcos, el jugador que más veces ha vestido la camiseta blanquivioleta, que ha sido muy aplaudida por los aficionados que han recordado el progreso que algunos canteranos como Aceves, Koke, Garri o Chuky están teniendo en los últimos años. Ronaldo vive sus horas más bajas de popularidad entre unos hinchas pucelanos que le acusan de haber perdido la "esencia" y de tomar decisiones "muy poco vallisoletanas". Hay que recordar que se ha decidido mantener en el puesto a Julio Baptista, amigo del presidente, pese al descenso de categoría.

Sigue los temas que te interesan