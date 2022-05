Pacheta, en éxtasis tras el ascenso: "Es sobresaliente, la hostia"

"Estoy sumamente feliz por toda la gente, los chicos, todo dios. Gracias a la afición, han reventado el campo y han sido fundamentales. Y me alegro muchísimo por los jugadores y por la gente que manda en este Club, porque todo esto se ve cuando las cosas vienen mal". Con esa frase arrancó José Rojo 'Pacheta' su última rueda de prensa de la temporada, la del ascenso, la del épico ascenso, en una sala que desbordaba alegría. El técnico del Real Valladolid recordó que "con 81 puntos hace unos días dijimos que podía hacernos campeón, ascender o playoff" e insistió en que esa cantidad de puntos "es cojonuda" pero que gracias al ascenso "es sobresaliente, la hostia".

Por último, Pacheta reconoció que el ascenso "ya lo he visto, lo he visualizado, soñado con ello" porque "si no visualizas el éxito o los momentos felices, ¿cómo te van a llegar?". Aunque ese sentimiento "no me obsesiona, cualquier cosa fuera de control no es buena, pero cómo no voy a visualizar el posible ascenso".