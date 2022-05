Un derbi decisivo

El Recoletas Atlético Valladolid afronta este domingo a las 12:00 horas (J27 Liga Sacyr Asobal, La8 CyL Valladolid, LaLiga Sports TV) el último derbi castellanoleonés de la temporada ante Viveros Herol BM Nava. Un choque que se espera emocionante, con mucho en juego para ambos y con el buen y necesario ambiente en este tipo de encuentros en la grada de Huerta del Rey.

Una victoria podría alejar casi definitivamente al Recoletas del descenso e incluso del puesto de promoción, ya que los vallisoletanos después de su ajustado triunfo del miércoles en el choque aplazado ante el colista BM Iberoquinoa Antequera (29-28), son 13º en la clasificación con 21 puntos igualado al 12º Puente Genil, mientras que BM Nava ocupa el 14º lugar (promoción) en solitario con 19.

Con esta igualdad en la tabla será también fundamental mirar el average, ya que en la primera vuelta pucelanos y naveros empataron a 29 en pista segoviana. Viveros Herol llega a este partido en mal momento de resultados, habiendo sumado solo un punto (ante Bathco Torrelavega J26) de los últimos 14 en juego y perdiendo en el importante aplazado del miércoles ante Ángel Ximénez Puente Genil en casa, 20-29. Con la necesidad de romper su dinámica cuanto antes para evitar acercarse aún más a la zona de descenso, los de Zupo Equisoain tratarán de resurgir a orillas del Pisuerga donde vencieron el pasado curso, 26-29.

Como en todos los derbis, el público jugará un papel fundamental, se espera un gran ambiente en Huerta del Rey con numerosos aficionados de Nava y el apoyo para el Recoletas de otros clubes de la ciudad y representantes de los pueblos de la provincia. En medio de esta atmósfera en los prolegómenos será protagonista el extremo derecho Jorge Serrano, que recibirá el galardón como MVP Sacyr Asobal del mes de abril.

El entrenador del Recoletas, David Pisonero, ha calificado de decisivo el derbi de este domingo ante Nava, “cada jornada es el partido más importante del año y son dos puntos fundamentales porque la victoria nos colocaría en una posición más desahogada y con un pie fuera del descenso directo y posibilidades de eludir hasta la promoción si se jugase. De ahí la calidad, la intensidad y la necesidad de este partido”, enfatizó el técnico vallisoletano.

Sobre el rival, Pisonero afirmó que Viveros Herol BM Nava no es inferior al Recoletas y que además no está planteado ni mucho menos para pelear por evitar el descenso, “tienen una plantilla espectacular y jugadores como Adrián Rosales, al que quisimos y que es su séptima rotación de primera línea, Jakub Prokop, Andrés Moyano, Rodrigo Pérez Arce, Carlos Villagrán… más la incorporación de Luka Sebetic, jugador de Champions. Si le sumas al griego Tsanaxidis y al pivote Carró, te dice que por circunstancias no están en su mejor momento, pero que vamos a ver individualidades de una calidad altísima como el portero Dzmitry Patotski, que fue clave contra nosotros la campaña pasada”, resaltó el entrenador del Recoletas.

Por último, al técnico le preocupa al aspecto psicológico por su situación en la tabla y la del oponente, ya que la presión juega un papel destacado en citas como esta, “nuestra media de edad no tiene nada que ver con la del rival, quitando a Diego Camino nos lo jugamos con chicos de 22, 23, 25 años el que más y el otro día ante Antequera vimos que cuesta, pero lo supliremos con intensidad, velocidad y unidad. Me siento muy orgulloso de la gente que tenemos y con este vestuario nos lo vamos a jugar estando unidos y comprometidos. Seguro que paliaremos otras carencias con estas cualidades”, señaló un Pisonero convencido de que Huerta del Rey responderá mañana, “estoy seguro que la afición estará y que tendremos un ambiente envidiable. Nuestro público es un factor que nunca ha fallado históricamente, no solo por el número sino por la calidad de la afición, que sabe de balonmano”, añadió.

