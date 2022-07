Mike Torres regresa al UEMC Real Valladolid Baloncesto

Mike Torres vuelve a Pisuerga y firma por el UEMC Real Valladolid Baloncesto. El base, que ya militó en el Club durante las temporadas 2018/2019 y 2019/2020, regresa a la que fue su casa después de competir en la Liga Endesa con el Coosur Real Betis y de jugar en la Liga de Desarrollo de la NBA con los Capitanes de Ciudad de México, además de convertirse en un habitual con la selección absoluta de la República Dominicana.

El jugador hispano-dominicano, que ya brilló en Pisuerga durante su pasada etapa, es un base de gran capacidad atlética, con habilidad para jugar el uno contra uno, correr el contraataque y hacer valer su verticalidad para atacar el aro y anotar. Además, durante las últimas temporadas ha ido puliendo su juego y creciendo más y más, convirtiéndose en una pieza diferencial en el marco defensivo, ya que su intensidad y capacidad para robar balones le convierten en un activo muy completo a ambos lados de la cancha.

Mike Torres Cuevas (Barcelona, 1994) dio sus primeros pasos en Liga EBA con Club Básquet Castedefells y el CB Villarobledo antes de dar el salto a la LEB Plata con el Arcos Albacete Basket. Su paso por las categorías dependientes de la Federación Española de Baloncesto se completó cuando en el verano de 2017 firmó por el Leyma Coruña y, una temporada después, lo hizo por el UEMC Real Valladolid Baloncesto. Durante los dos cursos que jugó en Pisuerga, el ‘3’ brilló y fue de menos a más en un equipo que disputó la final de la Copa Princesa y terminó la campaña como primer clasificado de la categoría una vez que la pandemia bajó el telón de la misma.

Después de su paso por Valladolid, cierra su fichaje por el Coosur Real Betis de la Liga Endesa, categoría en la que ha disputado un total de 41 partidos. Además, cedido por el club verdiblanco, posteriormente ha militado en los Indios de San Francisco de Macorís dominicanos, en el Belfius Mons-Hainaut de la Pro Basketball League belga, en los Capitanes de Ciudad de México de la NBA G League (14 partidos con una media de 22 minutos, 5.2 puntos y 3 asistencias).

Internacional con la República Dominicana, Mike Torres cuenta con la doble nacionalidad y ha disputado un total de siete encuentros con el combinado caribeño, repartidos entre Clasificatorios para la FIBA AmeriCup, para los Juegos Olímpicos y también partidos clasificatorios para la Copa del Mundo.

Con el UEMC Real Valladolid Baloncesto su cuenta de encuentros oficiales asciende hasta los 60 y en la LEB Oro hasta los 90. De ese modo, su incorporación y vuelta a Pisuerga implican la llegada de un jugador experimentado, conocedor de la categoría y que ya ha brillado con anterioridad. Su contratación completa el puesto de base de un equipo que ya cuenta con ocho piezas.

Felicidad a raudales por volver a casa

Una vez confirmada su vuelta a casa, a la que él considera su casa, Mike Torres ha mostrado su felicidad y alegría. “Me siento súper, súper contento y feliz. Estoy ilusionado por volver porque regreso a casa. Vuelvo donde he estado dos años, en un Club y una ciudad donde he vivido muchos momentos felices, he estado a gusto con el sitio, con los aficionados y he sido muy feliz. Tengo ganas de volver y sé que estaré cómodo porque voy a reencontrarme con mucha gente que quiero. El factor humano me ha traído aquí. Es un sitio en el que he estado bien, cómodo, y hay mucha gente buena, que yo quiero y que me quiere. He tenido opciones del extranjero y también en España, pero el siguiente paso en mi carrera tenía que ser en un sitio en el que yo supiera que iba a estar feliz, y sentía que este era el lugar. No ha sido complicada la negociación", afirmó el base.

"Sé que vengo a un club de gente magnífica y que siempre intenta darlo todo. Quiero estar en Valladolid. Quería jugar en LEB Oro y en un equipo que pensase en ascender y el UEMC Real Valladolid Baloncesto ha renovado y firmado a jugadores importantes. Es ambicioso sin dejar de ser humilde. Estando Paco García al frente es saber que vamos a intentar a luchar por todo y yo tengo esas ganas, quiero poner mi granito de arena para pelear por estar con los de arriba. Nos pondremos a trabajar día a día para acoplar todas las piezas y hacerlo lo mejor posible para estar en la parte alta”, aclaró Mike Torres.

Sigue los temas que te interesan